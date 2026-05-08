Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 4°.

Viento: 17 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de -6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.

Mañana se esperan 4° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 4°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.