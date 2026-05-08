Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 9 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 17 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
-6°
Viento
Norte 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Norte 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Norte 14 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:06
Puesta del sol17:51
Horas de luz8h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:06 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 8h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 55 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 13 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -3° -3° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -4° -4° Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 -6° -6° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 -6° -6° Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -6° -6° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -5° -5° Norte 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 -2° -2° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 -1° -1° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 -2° -2° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 -2° -2° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -2° -2° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -1° -1° Norte 14 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 12 - 37 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 13 - 38 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.