Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 14 - 52 km/h
Lluvia
90% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 7 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:08
Puesta del sol17:49
Horas de luz8h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:08 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 8h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 16 - 54 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 7 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 14 - 46 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 14 - 46 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 15 - 49 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 16 - 54 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 12 - 51 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 14 - 51 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 14 - 52 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 15 - 53 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 14 - 53 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 13 - 50 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 13 - 46 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 12 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 5 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 4 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 5 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 6 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Oeste 7 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.