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Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 20 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 20 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 13 - 36 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 8 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 8 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:57
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:57 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 8 - 37 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 9 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 3 - 9 km/h 30% 0.1 mm Granizo con cielo cubierto
04:00 Noroeste 3 - 9 km/h 30% 0.2 cm Aguanieve con cielo cubierto
05:00 Noroeste 3 - 11 km/h 30% 0.2 cm Aguanieve con cielo cubierto
06:00 Noroeste 3 - 12 km/h 30% 0.1 cm Aguanieve con cielo cubierto
07:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 4 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 11 - 37 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 8 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 13 - 36 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 12 - 37 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 10 - 33 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 9 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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