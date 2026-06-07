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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo neblina, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Neblina
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:50
Puesta del sol17:13
Horas de luz7h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:50 y se pone a las 17:13, dando aproximadamente 7h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 12 - 34 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 5 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Neblina
09:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Neblina
10:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 10 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 12 - 34 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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