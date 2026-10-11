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Tiempo fresco y húmedo en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo 11 de octubre, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional difundió las previsiones para la jornada en la Ciudad de Buenos Aires. Qué condiciones se esperan durante las distintas franjas del día y cómo evolucionará el tiempo hacia la noche.

Redacción Sociedad
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El pronóstico del tiempo anticipa una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires para este domingo 11 de octubre.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires para este domingo 11 de octubre. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana tendrán una jornada fresca este domingo 11 de octubre, con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 9°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante el día y los vientos serán leves, con velocidades de entre 13 y 17 km/h.

La humedad se ubicará en torno al 86% durante las primeras horas de la mañana y descenderá progresivamente a medida que avance la jornada. Las condiciones previstas anticipan un domingo sin lluvias, aunque con temperaturas bajas para quienes tengan actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional difundió las previsiones del clima para la mañana, la tarde y la noche en CABA. Foto: Reuters

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la mañana

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las primeras horas de este domingo comenzarán sin probabilidades de lluvia. La humedad alcanzará el 86% y los vientos soplarán desde el sur a una velocidad aproximada de 13 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán estables, sin precipitaciones previstas. En ese período, la humedad descenderá al 77%, mientras que el viento continuará con una intensidad de 13 km/h, aunque cambiará su dirección hacia el sudeste.

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Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche en CABA

Durante la tarde, la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana continuarán sin lluvias previstas, con vientos leves del este que alcanzarán los 15 km/h.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
La humedad será elevada durante las primeras horas del domingo y descenderá hacia la media mañana. Foto: Unsplash.

Por la noche, se mantendrán las condiciones sin precipitaciones, aunque el viento aumentará ligeramente su velocidad hasta llegar a los 17 km/h, también desde el este.

Con una máxima de 16°C y una mínima de 9°C, se recomienda tener en cuenta las bajas temperaturas al momento de planificar salidas y actividades durante el domingo.

Qué es el Servicio Meteorológico Nacional y cómo funciona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo oficial responsable de observar, analizar y difundir información sobre el tiempo y el clima en la Argentina.

Entre sus principales funciones se encuentran la elaboración de pronósticos, la emisión de alertas tempranas ante fenómenos meteorológicos peligrosos y la provisión de información climática para actividades como la agricultura, la navegación y la aviación.

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Los vientos soplarán desde el sur y el sudeste durante la mañana, con un cambio de dirección hacia el este por la tarde. Foto: NA.

Para realizar estas tareas, el organismo utiliza una red de estaciones meteorológicas distribuidas en el territorio nacional, imágenes satelitales y modelos de predicción numérica que permiten anticipar posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

Qué es una alerta meteorológica y cuándo se emite

Una alerta meteorológica es un aviso sobre la posible ocurrencia de un fenómeno que puede representar un riesgo para la población. El SMN los emite para facilitar la toma de decisiones y permitir que las personas y las autoridades adopten medidas preventivas.

Estas advertencias pueden anticiparse con 24, 48 o 72 horas de antelación, según las características del fenómeno y la información disponible. Además, existen los avisos a muy corto plazo (ACP), que advierten sobre situaciones que requieren una respuesta rápida y que pueden desarrollarse en un período breve.

Paraguas con lluvia
Los alertas pueden emitirse ante tormentas, lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas extremas y otros fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos. Foto: NA

Qué significa un alerta amarilla, naranja o roja

El SMN utiliza un sistema de alertas por colores para comunicar el nivel de peligro asociado a determinados fenómenos meteorológicos.

  • Alerta amarilla: indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En situaciones de temperaturas extremas, se debe prestar especial atención a los grupos de riesgo, como niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.
  • Alerta naranja: advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En el caso de temperaturas extremas, el riesgo puede ser considerablemente mayor, en especial para los grupos vulnerables.
  • Alerta roja: corresponde a fenómenos meteorológicos excepcionales que pueden provocar emergencias o desastres. Cuando se relaciona con temperaturas extremas, el peligro puede afectar a toda la población, incluso a personas saludables.

Consultar los reportes oficiales permite conocer las condiciones previstas y tomar precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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