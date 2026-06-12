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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 14 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (14 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 14 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 14 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-2°
Viento
Suroeste 10 - 34 km/h
Lluvia
50% 0.2 cm
Tarde
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-1°
Viento
Suroeste 13 - 39 km/h
Lluvia
30% 0.1 cm
Noche
Nubes y claros
-3°
Viento
Noroeste 8 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:54
Puesta del sol17:11
Horas de luz7h 17m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:54 y se pone a las 17:11, dando aproximadamente 7h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 28 - 77 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 15 - 33 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
02:00 Sur 26 - 36 km/h 50% 0.4 cm Nevada con cielo cubierto
03:00 -1° -1° Sur 12 - 38 km/h 50% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Suroeste 10 - 38 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Suroeste 11 - 36 km/h 60% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Suroeste 9 - 34 km/h 70% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Suroeste 10 - 33 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Suroeste 10 - 34 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Suroeste 10 - 34 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 -2° -2° Suroeste 11 - 35 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 -2° -2° Suroeste 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 -1° -1° Suroeste 11 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 -1° -1° Suroeste 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 -1° -1° Suroeste 12 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 -1° -1° Suroeste 13 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -1° -1° Suroeste 12 - 38 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
17:00 -1° -1° Suroeste 13 - 39 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
18:00 -1° -1° Suroeste 12 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Suroeste 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Suroeste 10 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Oeste 8 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -3° -3° Noroeste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -4° -4° Noroeste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -4° -4° Noroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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