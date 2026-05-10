Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 9 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:10
Puesta del sol17:48
Horas de luz8h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:10 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 8h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 34 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 9 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 2 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 9 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.