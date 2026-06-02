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El tiempo en Tucumán hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Tucumán este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 14°. Con vientos de 5 - 15 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Este 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 5 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:02 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 15 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sur 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sur 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Este 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 3 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Este 4 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 18° 18° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sureste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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