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El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 13 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 9 - 33 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 5 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 5 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:45
Puesta del sol17:16
Horas de luz7h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:45 y se pone a las 17:16, dando aproximadamente 7h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 41 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 4 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 13 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 6 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 5 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 4 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 5 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 6 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 4 - 32 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 9 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 8 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 6 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 7 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 5 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 6 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 5 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 5 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 5 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 5 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 6 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 6 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 6 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 5 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 5 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 5 - 30 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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