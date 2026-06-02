El tiempo en Santa Cruz hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 9°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.