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El tiempo en Santa Cruz hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 2 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 25 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 19 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 22 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:32
Puesta del sol17:37
Horas de luz8h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:32 y se pone a las 17:37, dando aproximadamente 8h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 25 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 24 - 41 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 25 - 40 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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