El tiempo en Santa Cruz hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Santa Cruz este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 9° y una mínima de 6°. Con vientos de 25 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:32
|Puesta del sol
|17:37
|Horas de luz
|8h 5m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:32 y se pone a las 17:37, dando aproximadamente 8h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 41 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|2°
|Noreste 25 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|6°
|2°
|Noreste 24 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|7°
|3°
|Noreste 25 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|7°
|3°
|Noreste 24 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|3°
|Noreste 23 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|7°
|3°
|Noreste 22 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|6°
|3°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|6°
|3°
|Noreste 19 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|6°
|3°
|Noreste 19 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|6°
|3°
|Noreste 21 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|7°
|4°
|Norte 21 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|8°
|5°
|Norte 20 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|8°
|6°
|Norte 22 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|9°
|6°
|Norte 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|9°
|7°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|9°
|7°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|8°
|6°
|Norte 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|7°
|4°
|Noreste 16 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|7°
|4°
|Noreste 18 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|7°
|4°
|Noreste 18 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|7°
|4°
|Noreste 20 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|4°
|Norte 22 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|7°
|4°
|Norte 21 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|7°
|4°
|Noreste 20 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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