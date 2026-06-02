El tiempo en San Luis hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para San Luis este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 4m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:21 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 13 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Este 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|11°
|11°
|Este 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Este 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Este 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 1 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Este 1 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Norte 5 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Noroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Noroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Noroeste 9 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Noroeste 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Noroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|15°
|15°
|Norte 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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