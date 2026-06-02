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El tiempo en Santiago del Estero hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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El pronóstico para Santiago del Estero este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:00 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Noreste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Noreste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noreste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 20° 20° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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