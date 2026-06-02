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El tiempo en Santa Fe hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 11 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:54 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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