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Evolución del tiempo en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:08 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Suroeste 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Suroeste 13 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Suroeste 9 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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