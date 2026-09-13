Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.