comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.7 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -3° para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 12 - 30 km/h
Lluvia
90% 1.6 mm
Noche
Nevada con cielo cubierto
-2°
Viento
Sur 15 - 39 km/h
Lluvia
80% 0.5 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:44 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 45 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 6 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 5 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 7 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 5 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 3 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 1 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 1 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 2 - 13 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 4 - 14 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 10 - 23 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 12 - 30 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 14 - 34 km/h 90% 1 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 -1° -1° Sur 14 - 35 km/h 90% 1.1 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 -1° -1° Sur 13 - 33 km/h 90% 1.1 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 -2° -2° Sur 12 - 33 km/h 80% 0.7 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 -2° -2° Sur 15 - 39 km/h 80% 0.5 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 -2° -2° Sur 17 - 45 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 -2° -2° Sur 15 - 44 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  2. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  3. Alerta por sudestada, viento y frío polar:cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

    Alerta por sudestada, viento y frío polar: cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

  4. Pronóstico extendido para Santa Cruz:qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

  5. Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura:así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre

    Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura: así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Endeudamiento familiar y Discapacidad:las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

Economía

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Internacionales

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente:qué discutirán

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente: qué discutirán

Conmoción por la muerte de una influencer de 27 años tras someterse a una liposucción:investigan qué pasó en la clínica

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Un hombre de 43 años cruzó a nado de Grecia a Italia en 32 horas:sin traje de neopreno, con bajas temperaturas y monitoreado por dos jueces