Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 13 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:17
|Puesta del sol
|19:09
|Horas de luz
|11h 52m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:17 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|6°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|8°
|7°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|8°
|6°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|8°
|6°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|8°
|6°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|8°
|6°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|8°
|7°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|8°
|7°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|8°
|7°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|9°
|7°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|9°
|8°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|10°
|8°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|10°
|9°
|Sureste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|10°
|10°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Este 5 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|10°
|10°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|10°
|10°
|Noreste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Noreste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Este 3 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán