Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -2° para este 13 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:27
|Puesta del sol
|19:15
|Horas de luz
|11h 48m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:27 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|0°
|0°
|Este 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|0°
|0°
|Este 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|0°
|0°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|-1°
|-1°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|-1°
|-1°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|-1°
|-1°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|-1°
|-1°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|-1°
|-1°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|2°
|1°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|4°
|3°
|Noroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|6°
|4°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|8°
|6°
|Norte 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|9°
|7°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|10°
|8°
|Noroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|10°
|8°
|Noroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|10°
|10°
|Noroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|10°
|8°
|Noroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|9°
|7°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|8°
|6°
|Noroeste 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|6°
|4°
|Noroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|5°
|3°
|Noroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|5°
|2°
|Norte 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|4°
|2°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|4°
|2°
|Norte 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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