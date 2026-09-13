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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 12 - 25 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 6 - 11 km/h
Lluvia
90% 1.8 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 25 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol19:20
Horas de luz11h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:46 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 43 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Oeste 25 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Oeste 19 - 41 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 16 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 12 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 11 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 10 - 18 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 8 - 16 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 6 - 13 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Oeste 6 - 11 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 11 - 17 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 20 - 31 km/h 70% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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