Alerta por sudestada, viento y frío polar: cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

Se aproxima una sudestada y las costas de Buenos Aires potencialmente expuestas a una crecida. Foto: NA

El clima en Buenos Aires sufrirá un cambio brusco con la llegada de una sudestada, lluvias, fuertes ráfagas de viento y una nueva masa de aire polar. El momento más complicado se concentrará durante el sábado, cuando la temperatura máxima apenas llegará a los 12 °C y el viento podría alcanzar los 50 km/h.

Sudestada en Buenos Aires: cuándo llega el momento más complicado

El cambio más marcado se concentrará durante la madrugada y la mañana del sábado, cuando coincidirán las lluvias, el ingreso de aire frío y las fuertes ráfagas asociadas a una situación de sudestada.

Para esa jornada se esperan 9 °C de mínima y apenas 12 °C de máxima, por lo que la recuperación térmica será muy limitada. Además, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa ráfagas de entre 42 y 50 km/h en la Ciudad de Buenos Aires.

Del alivio térmico al frío: cómo bajará la temperatura en el AMBA

El ingreso de una nueva masa de aire frío pondrá fin al breve período de temperaturas moderadas en Buenos Aires. El viernes todavía presentó registros de entre 12 °C y 18 °C, antes del descenso más intenso previsto para el sábado.

Aunque el domingo empezará una recuperación moderada, la mañana continuará muy fría, con una mínima cercana a los 6 °C y una máxima de 14 °C. El lunes podría comenzar con apenas 5 °C, aunque por la tarde el termómetro lograría subir hasta los 17 °C dentro de un escenario más estable.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Alertas provinciales: tormentas, nevadas y viento fuerte en Argentina

El mal tiempo no afectará únicamente a Buenos Aires. El mapa del SMN mantiene alertas amarillas y naranjas en distintas provincias por tormentas, nevadas y ráfagas intensas. Las condiciones más adversas se concentran en Misiones y Corrientes, bajo alerta naranja por tormentas, y en sectores de Mendoza y Neuquén, con alertas por nevadas.

También existen áreas bajo alerta amarilla en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Chaco y Santa Fe, además de otras zonas cordilleranas. Mientras el centro y sur recibirán aire frío, precipitaciones y bajas temperaturas, parte del norte mantendrá condiciones más templadas, aunque con focos de lluvias y tormentas.

Domingo y lunes: cómo seguirá el clima después de la sudestada

La mejora comenzará durante el domingo, cuando las lluvias se alejen y el viento pierda intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, la mañana será muy fría, con una mínima cercana a los 6 °C, mientras que la máxima llegará a los 14 °C bajo un escenario de menor nubosidad.

El lunes continuará la recuperación del tiempo, con mayor estabilidad y menos viento, aunque el amanecer volverá a ser frío. Según el pronóstico, la temperatura oscilará entre los 5 °C y los 17 °C, por lo que habrá una marcada amplitud térmica entre las primeras horas y la tarde.

¿Qué es una sudestada y cómo afecta al Río de la Plata?

La sudestada es un fenómeno meteorológico característico de la región del Río de la Plata, provocado por la persistencia de vientos provenientes del sudeste. Suele generar abundante nubosidad, ambiente húmedo, descenso de las temperaturas y, en algunos casos, lluvias débiles o moderadas sobre Buenos Aires y el AMBA.

Durante una sudestada, el viento empuja el agua del estuario hacia la costa argentina y dificulta su drenaje natural hacia el océano. Este proceso puede provocar una crecida del Río de la Plata y anegamientos en zonas ribereñas y terrenos bajos, incluso cuando las precipitaciones acumuladas no resultan abundantes.