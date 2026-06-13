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Paulo Dybala volvió a Córdoba y rompió el silencio con un guiño a Boca: “Veremos qué puede pasar”

El futbolista que todavía pertenece a la Roma de Italia analizó su futuro en medio de fuertes rumores que lo vincularon directamente con el Xeneize. El video de su testimonio.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El futbolista todavía no definió su continuidad en la Roma de Italia y habló sobre la posibilidad de desembarcar en Boca.
El futbolista todavía no definió su continuidad en la Roma de Italia y habló sobre la posibilidad de desembarcar en Boca. Foto: Cadena 3
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Paulo Dybala regresó a Córdoba para estar unos días de vacaciones tras haber finalizado la temporada con la Roma. El futbolista de 32 años dialogó con la prensa y en medio de los fuertes rumores que indicaron su posible desembarco a Boca, dejó una frase que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del fútbol.

“Todavía soy jugador de la Roma hasta final de mes así que por respeto al club no voy a hablar de mi futuro. Todavía no lo tengo decidido, no sé cuál va a ser. No puedo decir algo que todavía no conozco”, expresó Dybala en lo que fue una declaración brindada durante la tarde-noche de este viernes 12 de junio.

Video: Cadena 3.

“Hay posibilidades de todo, en el fútbol nunca se sabe. He vivido muchas situaciones a lo largo de mi carrera donde muchas veces pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa, pero bueno, esto es así”, explicó el futbolista.

Desde comienzos de este 2026, las distintas informaciones sobre su desembarco en Boca se incrementaron no solo a través de Leandro Paredes, su amigo y quien reveló que lo incentivó para vestir los colores azul y oro, sino que las dudas en torno a la renovación con Roma encendieron una luz de esperanza para el Xeneize aún sin la certeza de que Riquelme lo haya llamado.

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Paulo Dybala en la roma
El futbolista argentino que juega en la Roma está cerca de definir su futuro en medio de rumores de traspaso a Boca. Foto: Getty Images

“Veremos... veremos qué puede pasar. Todos los clubes hoy son una opción, hasta Instituto, así no se pone mal la gente de la Gloria”, expresó Dybala, quien además dijo que su deseo es retirarse con la camiseta del club cordobés donde debutó en 2011.

El Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez: cuál fue la respuesta del Atlético de Diego Simeone

El mercado de pases europeo comenzó a calentarse de cara a la temporada que se iniciará después del Mundial 2026 y tiene a un argentino como uno de sus principales protagonistas. El Real Madrid realizó este martes 9 una impactante oferta de 150 millones de euros para quedarse con los servicios de Julián Álvarez, aunque la propuesta fue rechazada por el Atlético de Madrid, que se mantiene firme en su postura de no negociar por debajo de la cláusula de rescisión del delantero.

La información fue confirmada por el propio club “Merengue” a través de un breve comunicado oficial: “El Real Madrid realizó una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”. No obstante, la respuesta del “Colchonero” fue inmediata.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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