Ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos: a qué hora empieza, qué artistas tocan y cómo verlo en vivo hoy

Ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Después de los espectáculos en la previa de México vs Sudáfrica y antes de Canadá vs Bosnia, el Mundial 2026 tendrá un nuevo show de apertura en Estados Unidos, la tercera de sus sedes. La misma será hoy viernes 12 de junio en la previa del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. El espectáculo tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles y empieza a las 20:30 de Argentina.

De esta manera, quedarán inauguradas todas las sedes en un hecho inédito, ya que será la primera vez que la Copa del Mundo tenga tres anfitriones. Conocé qué importantes artistas tocarán y todos los detalles del evento.

Quiénes cantan en la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La FIFA confirmó un show que combina pop, trap, afrobeats y K-pop, con las actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla (también participó en la ceremonia inaugural de México).

La presencia de LISA, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, es todo un hito, ya que se trata de una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista. Por su parte, Rema y Tyla llevan los sonidos del afrobeats, mientras que Future y Anitta completan un cartel con una amplia diversidad cultural.

Katy Perry estará en la apertura del Mundial.

Dónde ver en vivo el show de apertura en EEUU de la Copa del Mundo 2026

En Argentina, el evento inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos se podrá seguir en vivo a través de Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y TyC Sports (106 y 1018).

Todos los detalles del de la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos