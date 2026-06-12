Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos: a qué hora empieza, qué artistas tocan y cómo verlo en vivo hoy

El espectáculo tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. De esta manera, quedan inauguradas todas las sedes en un hecho inédito, ya que será la primera vez que la Copa del Mundo tenga tres anfitriones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ceremonia de apertura del Mundial 2026.
Ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de los espectáculos en la previa de México vs Sudáfrica y antes de Canadá vs Bosnia, el Mundial 2026 tendrá un nuevo show de apertura en Estados Unidos, la tercera de sus sedes. La misma será hoy viernes 12 de junio en la previa del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. El espectáculo tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles y empieza a las 20:30 de Argentina.

De esta manera, quedarán inauguradas todas las sedes en un hecho inédito, ya que será la primera vez que la Copa del Mundo tenga tres anfitriones. Conocé qué importantes artistas tocarán y todos los detalles del evento.

Quiénes cantan en la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La FIFA confirmó un show que combina pop, trap, afrobeats y K-pop, con las actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla (también participó en la ceremonia inaugural de México).

La presencia de LISA, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, es todo un hito, ya que se trata de una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista. Por su parte, Rema y Tyla llevan los sonidos del afrobeats, mientras que Future y Anitta completan un cartel con una amplia diversidad cultural.

Katy Perry. Foto: Reuters/Chris Helgren
Katy Perry estará en la apertura del Mundial.

Dónde ver en vivo el show de apertura en EEUU de la Copa del Mundo 2026

En Argentina, el evento inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos se podrá seguir en vivo a través de Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y TyC Sports (106 y 1018).

Todos los detalles del de la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

  • Fecha: viernes 12 de junio
  • Hora: 20.30 horas
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles
Mundial 2026InauguraciónSelección Estados UnidosSelección Paraguay
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Fácil y gratis:cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

    Fácil y gratis: cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

  2. ¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

    ¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

  3. El ajolote Paco tenía razón:el animalito casi extinto es el nuevo oráculo del Mundial 2026 y ya acertó con su primera predicción

    El ajolote Paco tenía razón: el animalito casi extinto es el nuevo oráculo del Mundial 2026 y ya acertó con su primera predicción

  4. Franco Colapinto no pudo mantener el ritmo del primer ensayo y terminó 15° en la FP2 del Gran Premio de Barcelona

    Franco Colapinto no pudo mantener el ritmo del primer ensayo y terminó 15° en la FP2 del Gran Premio de Barcelona

  5. Preocupación para Scaloni:qué lesión tiene Nicolás Tagliafico y cómo afecta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

    Preocupación para Scaloni: qué lesión tiene Nicolás Tagliafico y cómo afecta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog: cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Economía

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

Aumentan colectivos y trenes en el AMBA:cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

Qué hará el Gobierno frente a los próximos vencimientos de deuda en dólares:el plan económico de Luis Caputo

Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Internacionales

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima

Rusia presentó el nuevo submarino Amur 1650:uno de los desarrollos más avanzados de su marina

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra:qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu