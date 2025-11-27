Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: se definieron los árbitros y el VAR de los partidos

A falta de pocos días para los encuentros, la Liga Profesional de Fútbol anunció información vital para los cuatro cruces que se disputarán el próximo fin de semana.

Fernando Echenique. Foto: NA.

El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa definitiva. La Liga Profesional de Fútbol anunció las ternas arbitrales que impartirán justicia en los partidos de cuartos de final del certamen, que definirán a los cuatro semifinales.

Los partidos en cuestión se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre. Boca, Estudiantes, Baracas Central, Racing, Tigre, Central Córdoba, Gimnasia y Argentinos son los equipos que buscarán avanzar en el torneo local.

Boca ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura. Foto: NA

Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Central Córdoba vs. Estudiantes : sábado 29 de noviembre a las 21:30

Boca vs. Argentinos : domingo 30 de noviembre a las 18:30

Barracas Central vs. Gimnasia : lunes 1 de diciembre a las 17

Racing vs. Tigre: lunes 1 de diciembre a las 21:30

Con respecto a los sorteos arbitrales, Central Córdoba y Estudiantes serán dirigidos por Yael Falcón Pérez, mientras que Silvio Trucco estará al mando del VAR.

Yael Falcón Pérez, árbitro. Foto: NA

Boca y Argentinos Juniors jugarán el domingo en La Bombonera y será Fernando Echenique el encargado de dirigir el encuentro, acompañado por Lucas Novelli en la cabina del VAR.

En la jornada del lunes, Barracas Central se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.

Hernán Mastrangelo. Foto: NA.

El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing recibirá a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Los árbitros de los cuartos de final

Sábado 29 de noviembre - 21.30 | Central Córdoba (SdE) – Estudiantes (LP)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre - 18.30 | Boca – Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre - 17.00 | Barracas Central – Gimnasia (LP)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

Lunes 1° de diciembre - 21.30 | Racing – Tigre