Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: se definieron los árbitros y el VAR de los partidos
A falta de pocos días para los encuentros, la Liga Profesional de Fútbol anunció información vital para los cuatro cruces que se disputarán el próximo fin de semana.
El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa definitiva. La Liga Profesional de Fútbol anunció las ternas arbitrales que impartirán justicia en los partidos de cuartos de final del certamen, que definirán a los cuatro semifinales.
Los partidos en cuestión se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre. Boca, Estudiantes, Baracas Central, Racing, Tigre, Central Córdoba, Gimnasia y Argentinos son los equipos que buscarán avanzar en el torneo local.
Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
- Central Córdoba vs. Estudiantes: sábado 29 de noviembre a las 21:30
- Boca vs. Argentinos: domingo 30 de noviembre a las 18:30
- Barracas Central vs. Gimnasia: lunes 1 de diciembre a las 17
- Racing vs. Tigre: lunes 1 de diciembre a las 21:30
Con respecto a los sorteos arbitrales, Central Córdoba y Estudiantes serán dirigidos por Yael Falcón Pérez, mientras que Silvio Trucco estará al mando del VAR.
Boca y Argentinos Juniors jugarán el domingo en La Bombonera y será Fernando Echenique el encargado de dirigir el encuentro, acompañado por Lucas Novelli en la cabina del VAR.
En la jornada del lunes, Barracas Central se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.
El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing recibirá a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.
Los árbitros de los cuartos de final
Sábado 29 de noviembre - 21.30 | Central Córdoba (SdE) – Estudiantes (LP)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre - 18.30 | Boca – Argentinos Juniors
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
Lunes 1° de diciembre - 17.00 | Barracas Central – Gimnasia (LP)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Romero
Lunes 1° de diciembre - 21.30 | Racing – Tigre
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Pafundi.