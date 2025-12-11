A Borja le preguntaron si jugaría en Boca y su respuesta sorprendió a todo River: “Uno no puede cerrar las puertas”

Miguel Ángel Borja dejará de ser jugador de River y en una entrevista brindada a F90 por ESPN, el delantero reveló qué pasaría si lo llama Riquelme para vestir la camiseta de Boca.

El delantero dijo si jugaría en el Xeneize y sorprendió a todo River. Foto: La Reforma

Miguel Ángel Borja respondió a una comprometedora pregunta en una entrevista concedida a F90, el programa que conduce Sebastián “El Pollo” Vignolo por ESPN. El delantero, que ya no jugará más en River, fue consultado sobre un posible llamado de Riquelme para vestir la camiseta de Boca y su respuesta sorprendió al ambiente del fútbol argentino.

El encargado de preguntar fue Federico “El Negro” Bulos, relator y parte del panel de F90, con quien Borja mostró complicidad por “veo, veo”, una de sus frases típicas de transmisión. Cuando escuchó la consulta, automáticamente comenzó a reírse y supo reconocer que lo comprometió, teniendo en cuenta que todavía es jugador de River.

El futbolista dialogó con F90 por ESPN

“No me pongas en esa... tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír apenas te escuchó. Uno no puede cerrar las puertas, ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia”, expresó Borja.

“Creo que la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, agregó el futbolista. Cabe recordar que Boca ya tuvo interés en él años atrás, pero la operación no pudo concretarse y terminó jugando en el clásico rival. Minutos más tarde, apareció su hermano en plena entrevista y demostró todo su fanatismo por el Xeneize.

“Hay que escuchar la oferta a ver qué dice Román. Si de pronto vamos para allá con toda al palco de La Bombonera... Usted sabe que en Boca siempre es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las Libertadores que tiene y las ligas”, lanzó su hermano. “No lo pongan a hablar más, hombre, porque...”, soltó de inmediato Borja en lo que fue un comentario que generó carcajadas en el estudio de F90.

Miguel Borja. Foto: NA

Estadísticas de Borja en River

El colombiano llegó a River a mediados del 2022 por pedido de Marcelo Gallardo a cambio de casi 8 millones de dólares y terminó su etapa en el Millonario con 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos. Además, consiguió tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.