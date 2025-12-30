Absolvieron a los jugadores de Vélez acusados por abuso sexual: las irregularidades que había denunciado la querella y la víctima

El juez Augusto José Paz Almonacid emitió el llamativo fallo que resulta favorable a Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio.

Los jugadores de Vélez que fueron detenidos. Foto: NA.

Los cuatro jugadores de Vélez que habían sido acusados por abuso sexual contra una joven de Tucumán fueron sobreseídos por la Justicia.

Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, decidió absolver Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio.

Los cuatro jugadores de Vélez implicados

El juez consideró que “el hecho no constituye delito”, por lo que los futbolistas fueron absueltos.

El llamativo fallo de Almonacid incluyó también el rechazo al pedido que hizo la joven denunciante para declarar la nulidad de las pericias que se hicieron sobre los teléfonos de personas cercanas a ella.

Los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, además de la propia víctima, ya adelantaron que habrá una apelación para la resolución.

Los jugadores de Vélez fueron apartados del plantel. Foto: NA.

La víctima habló con TN tras conocerse el fallo y mencionó que “son esos días en los que sentís que todo el camino recorrido valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”.

“El juez estaba muy empecinado en tratar el sobreseimiento. Entonces, si bien la decisión de hoy golpea y cae como un balde de agua fría, también es algo previsible en la Justicia tucumana que no cuida a las víctimas”, indicó en línea con lo declarado previamente.

Y completó con dolor: “A mí nadie me va a negar la sangre que se encontró, las lesiones que tenía. Mi papá fue a la policía con mi short ensangrentado en una caja de zapatos para que sea peritado”.

Irregularidades en la causa contra los jugadores de Vélez

El pasado martes 23 de diciembre tuvo lugar una nueva audiencia en los tribunales de Tucumán por el caso de violación en manada por parte de varios (por entonces) jugadores de Vélez contra una periodista. La Fiscalía resolvió no acompañar el pedido de sobreseimiento para José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, mientras que sí avaló la solicitud presentada por la defensa de Sebastián Sosa.

Pero una polémica atraviesa la transparencia del proceso y apunta al instructor fiscal Osvaldo Martínez Terán. Es que se viralizó una foto donde se lo ve junto al abogado defensor de los jugadores, José María Molina, compartiendo una estrecha camaradería como compañeros en el equipo de fútbol “Abogados X”.

El abogado José María Molina con el auxiliar fiscal Osvaldo Martínez Terán de la causa Vélez. Foto: Enterate Noticias

Para colmo, se trata del mismo equipo que tuvo en sus filas al legislador y actual presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito. De esta manera, estos lazos hacen crecer la duda y ponen en una delgada línea a todo el proceso.

Cincuenta mil dólares para “callar” a la víctima

Por otro lado, el medio Enterate Noticias señaló que las pericias sobre el entorno de la víctima develaron un ofrecimiento de 50 mil dólares por parte de Sebastián Sosa para comprar el silencio de la joven.

Este dato expone la desesperación del arquero, que claramente sabía sobre el bochornoso hecho que sucedió en la habitación 407 en un hotel de Tucumán.

Además, da a entender que no existió un plan económico de la víctima, sino un intento de soborno que fue rechazado por una mujer que eligió la justicia por sobre la impunidad.