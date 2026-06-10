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¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

La reaparición de un video vinculado a las filtraciones que molestaron a Lionel Scaloni cuatro años atrás volvió a instalar una sospecha nunca confirmada sobre la repentina y polémica salida del campeón del mundo del plantel albiceleste.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un video de Qatar 2022 volvió a viralizarse en las redes sociales y reabrió el debate sobre la ausencia de Alejandro "Papu" Gómez en la Selección Argentina. Foto: NA.
Un video de Qatar 2022 volvió a viralizarse en las redes sociales y reabrió el debate sobre la ausencia de Alejandro "Papu" Gómez en la Selección Argentina. Foto: NA.
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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío con la misión de defender el título conseguido en Qatar. Sin embargo, en medio de la expectativa por la próxima Copa del Mundo, un video que circuló nuevamente en las redes sociales despertó recuerdos de uno de los episodios más comentados del plantel campeón con Alejandro “Papu” Gómez.

El material, compartido nuevamente por usuarios y cuentas vinculadas al universo de la Scaloneta, volvió a poner el foco sobre “Papu” y las versiones que desde hace años intentan explicar por qué el futbolista dejó de formar parte de las convocatorias de Lionel Scaloni tras el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Papu Gómez. Foto: Instagram @papugomez_official
Tras consagrarse campeón del mundo en Qatar, Papu Gómez no volvió a disputar partidos con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: Instagram @papugomez_official.

El video de Qatar 2022 que volvió a vincular al Papu Gómez con una polémica

La grabación remite a los días previos al partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, disputado el 9 de diciembre de 2022. En aquel momento, el cuerpo técnico se mostró molesto por distintas informaciones que trascendían desde los entrenamientos cerrados, especialmente aquellas relacionadas con la situación física de Rodrigo De Paul.

La preocupación estaba vinculada a versiones periodísticas que indicaban que el mediocampista se había realizado estudios médicos por molestias musculares, una información que el cuerpo técnico pretendía mantener en privado de cara a un encuentro decisivo.

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El video de Qatar 2022 que volvió a vincular al Papu Gómez con una polémica interna en la Selección Argentina. Video: X / @ModoScaloneta.

Durante una conferencia de prensa, Scaloni dejó en evidencia su malestar ante las filtraciones y protagonizó una frase que rápidamente ganó repercusión. Frente a las consultas de los periodistas, llegó a preguntarse si algunos “jugaban para Argentina o para Holanda”, una declaración que reflejó el nivel de enojo existente en aquel momento.

La teoría que apunta al Papu Gómez

A partir de ese episodio surgieron numerosas especulaciones en redes sociales. Una de las teorías sostiene que el entrenador habría sospechado que parte de la información provenía del propio vestuario y que Alejandro Gómez podría haber estado involucrado en esas filtraciones.

Según quienes sostienen esta versión, esa supuesta pérdida de confianza habría influido en la pérdida de protagonismo del jugador dentro del seleccionado nacional y en su posterior ausencia de las convocatorias.

Papu Gómez en el momento de los premios en la Copa del Mundo. Foto: NA.
Algunos usuarios sostienen que el mediocampista habría sido señalado por la difusión de información del vestuario, una teoría que nunca fue confirmada oficialmente. Foto: NA.

Sin embargo, se trata de una hipótesis que nunca fue confirmada oficialmente. Ni Lionel Scaloni ni integrantes del cuerpo técnico responsabilizaron públicamente al futbolista por la difusión de información interna.

De hecho, durante Qatar 2022 la versión oficial indicó que el mediocampista sufrió un esguince de tobillo que condicionó su participación en la etapa decisiva del torneo.

¿Qué pasó con Papu Gómez después de Qatar 2022?

Tras la consagración en el Mundial, Gómez no volvió a tener participación con la camiseta de la Selección Argentina. Con el paso de los meses surgieron diversas versiones sobre los motivos de su alejamiento, aunque ninguna de ellas recibió confirmación oficial.

Alejandro "Papu" Gómez juega actualmente en el Calcio Padova, equipo que milita en la Serie B (segunda división del fútbol italiano). Foto: X @PadovaCalcio

La situación del futbolista cambió drásticamente en 2023 cuando recibió una sanción de dos años por doping luego de dar positivo por terbutalina, una situación que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. Ahora, con la sanción cumplida y mientras busca reconstruir su trayectoria deportiva, la reaparición del video volvió a instalar dudas entre los hinchas.

A pesar de las especulaciones, Scaloni nunca respaldó públicamente la teoría de las filtraciones y, en distintas oportunidades, destacó su vínculo con el jugador. Incluso llegó a manifestar que Gómez “merecería estar acá”, una frase que para muchos representó una muestra de respeto hacia uno de los integrantes del plantel campeón del mundo.

Mundial 2026Alejandro Papu GómezSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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