Una famosa marca española de pádel inaugurará tiendas en la Argentina: de cuál se trata y dónde estarán sus locales

La firma está vinculada pura y exclusivamente a paletas, indumentaria deportiva y calzado para pádel, el nuevo deporte furor. Una de las sucursales contará con una cancha de miniatura para probar las palas antes de comprarlas.

Federico Chingotto, número 3 del ranking mundial, auspiciado por Bullpadel. Foto: Instagram @bullpadelargentinaoficial

El fenómeno del pádel continúa demostrando que está en pleno crecimiento en la Argentina. Justamente, una famosa marca española relacionada a dicho deporte, anunció la apertura de una de sus primeras tiendas oficiales en nuestro país.

¿Cuál es la marca en cuestión? Bullpadel, creada en 1995, pero adquirida en 2005 por la empresa deportiva madrileña Aguirre & Cía. La firma está vinculada pura y exclusivamente a paletas, indumentaria deportiva y calzado para pádel, el nuevo deporte furor.

La "Nueva Generación" del pádel argentino está auspiciada por Bullpadel. Foto: Instagram @bullpadelargentinaoficial

Con el objetivo primordial de acercarle sus productos a los principiantes, amateurs y profesionales, la compañía española inaugurará dos locales en Buenos Aires: el primero en Portal Palermo y el segundo en Unicenter Shopping; dos centros comerciales.

Entre mucho de sus grandes atractivos, el espacio en Portal Palermo contará con una cancha de pádel en miniatura, donde los clientes podrán probar las paletas antes de comprarlas, con asesoramiento personalizado según su estilo de juego.

De esta manera, Bullpadel se convierte en la primera marca internacional de pádel con tiendas propias en la Argentina, demostrando el crecimiento del mercado en un país que tiene grandes exponentes mundiales, como por ejemplo, Agustín Tapia y Federico Chingotto.

Yendo al caso, Chingotto, actual número 3 del ranking mundial, está auspiciado por Bullpadel, al igual que la argentina Delfina Brea, número 2 del ranking mundial femenino. Martín Di Nenno (9) y Juan Tello (20) son otros argentinos representados por la marca.

Gemma Triay y Delfina Brea, número 1 y 2 del mundo, representadas por Bullpadel. Foto: Instagram @bullpadelargentinaoficial

“Argentina es un país clave en la historia del pádel. Abrir nuestras primeras tiendas oficiales representa un paso natural para estar más cerca de una comunidad que vive este deporte con pasión y profesionalismo”, expresó Hernán Stambulsky, coordinador de marketing y comunicaciones de Bullpadel Argentina, en diálogo con ‘La Nación’.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19400 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19400

3- Alejandro Galán (España) - 13570

3- Federico Chingotto (Argentina) - 13570

5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 8930

6- Miguel Yanguas (España) - 7947

7- Juan Lebrón (España) - 7860

8- Jorge Nieto (España) - 7485

9- Martín Di Nenno (Argentina) - 5520

10- Jon Sanz (España) - 5235

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 18660 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17080

3- Ariana Sánchez (España) - 13830

3- Paula Josemaría (España) - 13830

5- Claudia Fernández (España) - 12620

6- Beatriz González (España) - 10260

7- Sofía Araújo (Portugal) - 7520

8- Marta Ortega (España) - 7415

9- Andrea Ustero (España) - 6075

10- Tamara Icardo (España) - 5850