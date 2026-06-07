Italy Major: Tapia y Coello renacieron en el Foro Itálico para cortar con la hegemonia de Chingotto y Galán en Premier Padel

Tapia y Coello renacieron en el Foro Itálico para cortar con la hegemonia de Chingotto y Galán en Premier Padel. Foto: Instagram @premierpadel

Después de cuatro finales consecutivas con sabor amargo frente a Federico Chingotto y Alejandro Galán, Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a demostrar por qué son los números uno del mundo. En el Italy Major 2026, disputado en Roma, la dupla hispano-argentina recuperó su mejor versión, rompió una sequía que comenzaba a generar interrogantes y se consagró campeona tras imponerse en una final de altísimo nivel por 7-5 y 7-6.

El triunfo no solo significó un nuevo título en uno de los torneos más importantes del calendario internacional, sino también una muestra de carácter. Tapia y Coello lograron revertir una tendencia adversa frente a una pareja que había dominado los enfrentamientos decisivos más recientes y enviaron un mensaje contundente al circuito: siguen siendo la referencia del pádel mundial.

Italy Major 2026: cómo fue la victoria de Tapia y Coello ante Chingotto y Galán

La definición comenzó con una intensidad propia de dos de las mejores parejas del planeta. Durante gran parte del primer set, Chingotto y Galán mantuvieron el nivel que les había permitido imponerse en las finales anteriores, sosteniendo la presión desde el fondo de la cancha y exigiendo al máximo a sus rivales.

El argentino Agustín Tapia fue elegido como el MVP de la final del Italy Major 2026. Foto: Instagram @premierpadel

Sin embargo, del otro lado apareció una de las claves del partido: la agresividad de Coello. El español se hizo enorme en la red, dominó los intercambios más cortos y generó constantes situaciones de peligro. La paridad se rompió recién en el undécimo game, cuando los líderes del ranking consiguieron un quiebre determinante para quedarse con el parcial en el momento más importante.

Agustín Tapia fue decisivo en los momentos clave de la final del Italy Major

El segundo set tuvo varios cambios de escenario, pero hubo un momento que terminó inclinando la balanza. En el sexto game, Tapia se impuso en un intenso duelo de revés frente a Galán y permitió que la pareja número uno sostuviera un saque fundamental para mantenerse en control.

A pesar de ello, Chingotto y Galán no se rindieron. Reaccionaron y lograron ponerse por delante en el marcador, alimentando la ilusión de extender su dominio en las finales frente a los líderes del ranking.

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Italy Major 2026. Foto: Instagram @premierpadel

La definición llegó al tie break. Allí apareció toda la jerarquía de Tapia, que cerró el encuentro con un smash explosivo que impactó en el cuerpo de Galán y selló el 7-6 definitivo. Tras una hora y 38 minutos de juego, los números uno del mundo celebraron una victoria tan necesaria como simbólica.

Delfina Brea y Gemma Triay, campeonas del Italy Major 2026

En la categoría femenina, la argentina Delfina Brea y Gemma Triay volvieron a levantar un trofeo tras una actuación convincente en la final. El primer set fue prácticamente perfecto para las número uno del mundo.

Con un contundente 6-1, dominaron desde el inicio gracias a una gran efectividad para quebrar el saque rival y una producción ofensiva sobresaliente. Triay fue una de las figuras, mostrando enorme confianza con sus bandejas y smashs para acumular una importante cantidad de winners.

Así fue la final femenina del Italy Major entre Triay-Brea y Ari Sánchez

La segunda manga presentó un desarrollo mucho más equilibrado. Triay y Brea consiguieron un quiebre en el sexto game, pero sus rivales reaccionaron rápidamente. El cierre fue una sucesión de quiebres y contraquiebres que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Delfina Brea y Gemma Triay, campeonas del Italy Major 2026. Foto: Instagram @premierpadel

Con el marcador 5-5, las número uno volvieron a golpear en el momento justo y terminaron cerrando el partido por 7-5, aprovechando algunos errores de Ariana Sánchez, que no logró mostrar la misma solidez que había exhibido durante el resto del torneo.

Así, Roma coronó a dos parejas que recuperaron protagonismo en el momento indicado: Tapia y Coello volvieron a imponerse en la gran batalla masculina, mientras que Triay y Brea ratificaron su condición de referentes en el circuito femenino.