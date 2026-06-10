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El Mundial en la Ciudad: dónde ver gratis los partidos de la Selección argentina en pantalla gigante

El Gobierno porteño lanzó el programa “Ciudad Late Mundial” con polo gastronómico y horario ampliado de transporte público. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pantalla gigante para ver el mundial_NA
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El Mundial 2026 se disputa en Estados Unidos, Canadá y México pero también se vivirá en Buenos Aires a través del “Ciudad Late Mundial”, el evento del Gobierno porteño pensado para acompañar la pasión de los hinchas argentinos.

El evento funcionará desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, cuando se juegue la final de la Copa del Mundo.

Plaza Seeber volverá a ser la sede central de la Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15.000 personas que transmitirá los partidos en pantalla gigante. Por otro, el programa “Modo Hincha en BA” descentralizará la experiencia llevando pantallas a diferentes barrios como Villa Devoto, Plaza San Martín y en el Obelisco y concentrará la fase eliminatoria en Parque Los Andes, Chacarita.

Pantalla gigante para ver a la Selección en el Mundial de Qatar. Foto: NA.
Pantalla gigante para ver a la Selección en el Mundial. Foto: NA.

Además, habrá locales gastronómicos con promociones especiales durante la noche.

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Los días de partidos de la Selección se extenderá el horario de la Línea D de subte para agilizar la desconcentración de Plaza Seeber, se aprovechará la extensión de los fines de semana de la Línea B y se reforzarán colectivos y taxis para que los hinchas puedan volver a sus casas.

Buenos Aires Fan Fest en Palermo

La Plaza Seeber, con acceso por la Av. Libertador y Sarmiento, será la sede central del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20 (con jornadas extendidas según el fixture). Tendrá capacidad para recibir a 15 mil personas.

Pantalla gigante en la Plaza Seeber.
Pantalla gigante en la Plaza Seeber. Foto: NA

El predio contará con:

Pantalla gigante: transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección argentina y encuentros de relevancia, acompañados por un circuito cerrado de TV que proyectará notas en vivo e imágenes del público.

Entretenimiento: shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido que incluirán música, DJ’s en vivo y artistas itinerantes con bombos y freestylers.

Puntos fotográficos: habrá réplicas de la Copa del Mundo con el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico para llevarse recuerdos.

Concurso para elegir la mejor empanada, música en vivo, desfile y food trucks Foto: Instagram @centroculturaljosecpaz

Patio gastronómico: espacios recreativos provistos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo de foodtrucks con comodidades para sentarse.

“Modo Hincha en BA”: el Mundial llega a los barrios

Más allá de la Fan Fest de Palermo, se acondicionarán espacios públicos con pantallas gigantes para seguir en vivo los partidos de la Selección nacional. También se volverán a transmitir partidos pasados. El acceso será gratuito, con cupos limitados de unas 600 personas por evento.

Las actividades se desarrollarán en:

Martes 16 de junio de 18 a 24: en la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) se podrá ver Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de 13 a 20: en Plaza San Martín de Retiro de podrá ver Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.

Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Sábado 27 de 18. 30 a 1: en el Obelisco se transmitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

Estrategia BA 24 Horas

El programa Mundial de la estrategia BA24hs potenciará la actividad comercial, gastronómica y turística mediante dos modalidades:

Red gastronómica en los puntos de encuentro: extensión de la actividad nocturna con promociones especiales antes, durante y después de las transmisiones en los entornos donde se reunirán los hinchas.

Mundial Qatar 2022, foto Reuters
Mundial 2026, foto Reuters

Locales mundialistas: bares y restaurantes de toda la Ciudad se sumarán formalmente a la red oficial con ambientaciones temáticas, sorteos y experiencias exclusivas.

Transporte reforzado: extensión especial del horario de la Línea D del subte los días de partidos de la Selección argentina para facilitar la desconcentración de la Plaza Seeber. Aprovechamiento de la extensión horaria de los fines de semana de la Línea B para asistir al Parque Los Andes en Chacarita y Corrientes 24 Horas. Se reforzarán líneas de colectivos estratégicas y se incrementará la presencia de taxis en las zonas de eventos.

Mundial 2026PantallaCiudad de Buenos Aires
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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