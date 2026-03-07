Boca; River; Superclásico. Foto: NA

El fútbol argentino atraviesa un fin de semana atípico: no habrá actividad en ninguna categoría entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026. La interrupción del Torneo Apertura despertó dudas entre los hinchas, especialmente sobre el futuro inmediato de River y Boca. A continuación, te contamos los motivos del parate y cuándo volverán a jugar los dos clubes más populares del país.

Un paro que frenó el Torneo Apertura 2026

La suspensión generalizada responde a un paro impulsado por los clubes y acompañado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en protesta por lo que consideran una “persecución judicial y política” contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Ambos están siendo investigados por el ARCA por presuntas irregularidades financieras.

La medida se definió en una reunión del Comité Ejecutivo y se extenderá durante todo el fin de semana, afectando completamente la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que debía disputarse entre el 5 y el 8 de marzo.

River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

¿Qué pasará con la fecha suspendida?

La fecha completa será reprogramada para el fin de semana del domingo 3 de mayo, según lo decidido por la AFA. Esto obliga a una reestructuración del calendario, ya que el torneo viene ajustado por la proximidad del Mundial 2026 y la acumulación de jornadas entre semana.

Entre los encuentros reprogramados, se destacan algunos partidos clave de la etapa de grupos, incluidos cruces de alta expectativa para los hinchas neutrales.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

River tenía programado su encuentro de la fecha 9 frente a Atlético Tucumán, partido que ahora se jugará en mayo —siempre y cuando no haya modificaciones posteriores de horario—. Ese choque estaba previsto para ser uno de los que cerrara la jornada.

De esta manera, el equipo de Eduardo Coudet deberá esperar hasta retomar la actividad oficial en las fechas siguientes del calendario ya establecido para marzo, con normalidad desde la fecha 10, ante Huracán el juevs 12 de marzo a las 21:30.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Boca, por su parte, tenía estipulado enfrentar a Central Córdoba por la misma fecha 9 del Torneo Apertura. Al igual que el encuentro de River, fue reprogramado para el fin de semana del 3 de mayo, siguiendo la decisión general adoptada por la AFA.

El Xeneize también retomará la actividad en la fecha siguiente, el miércoles 11 a las 19:45 cuando enfrente a San Lorenzo, continuando su competencia sin mayores modificaciones más allá del aplazamiento de esta jornada.

El partido se disputó este sábado 28 de febrero en La Bombonera. Foto: Cuenta de Twitter de AFA

Cómo sigue el calendario del fútbol argentino

Con la reprogramación, el Torneo Apertura 2026 ajustará su cierre de fase regular, ya que la fecha 9 —ahora en mayo— será parte vital del tramo final antes de los playoffs. La AFA todavía no descartó eventuales retoques adicionales al calendario, dependiendo de la evolución de las causas judiciales y eventuales negociaciones entre dirigentes.