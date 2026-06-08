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Lionel Scaloni confirmó que Messi va a jugar contra Islandia, pero advirtió: “No sé cuántos minutos”

El entrenador de la Selección Argentina brindó detalles de los lesionados de la “Albiceleste” en la previa al último amistoso antes del debut en el Mundial 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 19:54
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este lunes 8 de junio una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este martes ante Islandia y confirmó que Lionel Messi sumará minutos, aunque no anticipó cuántos. Además, brindó detalles de los lesionados de la “Albiceleste” en la previa al debut en el Mundial 2026.

En ese contexto, Scaloni confirmó que Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz se sumaron a los entrenamientos con sus compañeros y podrían estar en el inicio mundialista contra Argelia.

Cuándo juega la Selección Argentina

El calendario de la Selección Argentina previo al Mundial 2026 cuenta con un amistoso:

  • Argentina vs Islandia: martes 9 de junio a las 21:30hs (hora argentina)

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium

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Mundial 2026Lionel ScaloniSelección ArgentinaLionel Messi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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