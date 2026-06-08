Lionel Scaloni confirmó que Messi va a jugar contra Islandia, pero advirtió: “No sé cuántos minutos”

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este lunes 8 de junio una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este martes ante Islandia y confirmó que Lionel Messi sumará minutos, aunque no anticipó cuántos. Además, brindó detalles de los lesionados de la “Albiceleste” en la previa al debut en el Mundial 2026.

En ese contexto, Scaloni confirmó que Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz se sumaron a los entrenamientos con sus compañeros y podrían estar en el inicio mundialista contra Argelia.

Cuándo juega la Selección Argentina

El calendario de la Selección Argentina previo al Mundial 2026 cuenta con un amistoso:

Argentina vs Islandia: martes 9 de junio a las 21:30hs (hora argentina)

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente:

Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium

Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium

Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium

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