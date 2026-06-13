Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

El Mundial 2026 sigue sumando emociones en su fase de grupos y este domingo 14 de junio ofrecerá una programación intensa con cinco partidos clave. El cronograma incluye cruces por los grupo D, E y F, teniendo como plato fuerte los debuts de Alemania y Países Bajos.
Además, se trata de un día cargado de fútbol para la Copa del Mundo, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23, para cerrar una fecha que puede empezar a marcar el rumbo de tres zonas muy competitivas. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este domingo 14 de junio
Este domingo 14 de junio juegan Australia vs Turquía por el Grupo D, Alemania vs Curazao y Costa de Marfil vs Ecuador por el Grupo E; y Países Bajos vs Japón y Suecia vs Túnez por el Grupo F.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Australia vs Turquía - 01:00hs - BC Place Vancouver de British Columbia
- Alemania vs Curazao - 14:00hs - Houston Stadium de Texas
- Países Bajos vs Japón - 17:00hs - Dallas Stadium de Texas
- Costa de Marfil vs Ecuador - 20:00hs - Philadelphia Stadium de Pensilvania
- Suecia vs Túnez - 23:00hs - Estadio Monterrey de Nuevo León
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Australia vs Turquía y Suecia vs Túnez: se podrán ver por plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Paramount+ y por TV en TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).
- Alemania vs Curazao: plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Paramount+.
- Costa de Marfil vs Ecuador: plataformas de streaming oficiales y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).
- Países Bajos vs Japón: plataformas de streaming antes mencionadas, Disney+, Telefe, y TyC Sports.
Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026
El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay.
Cómo llegan Australia y Turquía
Australia disputó su último partido ante Suiza en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Snapdragon Stadium (Estados Unidos) y que salió 1 a 1. Por su parte, el último encuentro de Turquía fue el mismo día y terminó con triunfo 2 a 1 ante Venezuela en el Chase Stadium (Estados Unidos).
Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026
Las próximas fechas del Grupo D del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:
Fecha 2
- Estados Unidos vs Australia: viernes 19 de junio a las 16:00hs en el Seattle Stadium
- Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 12:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium
Fecha 3
- Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium
- Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Ángeles Stadium
Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026
El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.
Cómo llegan Alemania y Curazao
Alemania llega al debut mundialista tras vencer 2 a 1 a Estados Unidos el sábado 6 de junio en el Soldier Field (EEUU). Por su parte, Curazao cayó 1 a 4 ante Escocia en un amistoso disputado el sábado 30 de mayo en el Hampden Park (Escocia).
Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador
Costa de Marfil hace su estreno en el Mundial 2026 tras dar el batacazo y ganarle 2 a 1 a Francia en el Estadio de la Beaujoire (Francia) el pasado jueves 4 de junio. Por su parte, Ecuador llega al debut después de golear 3 a 0 a Guatemala el domingo 7 de junio en el ScottsMiracle-Gro Field (EEUU).
Próximos partidos del Grupo E en el Mundial 2026
Las próximas fechas del Grupo E del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:
Fecha 2
- Alemania vs Costa de Marfil: sábado 20 de junio de junio a las 17:00hs en el Toronto Stadium
- Ecuador vs Curazao: sábado 20 de junio a las 21:00hs en el Kansas City Stadium
Fecha 3
- Curazao vs Costa de Marfil: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el Philadelphia Stadium
- Ecuador vs Alemania: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium
Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026
El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.
Cómo llegan Países Bajos y Japón
Países Bajos empieza el sueño mundialista tras vencer en un amistoso a Uzbekistán 2 a 1 el pasado lunes 8 de junio en el Icahn Stadium (EEUU). Por su parte, Japón le ganó 1 a 0 a Islandia el domingo 31 de mayo en el MUFG Stadium (Japón).
Cómo llegan Suecia y Túnez
Suecia viene de empatar 2 a 2 con Grecia en un amistoso jugado el jueves 4 de junio en el Friends Arena (Suecia). En tanto, Túnez fue goleado 0 a 5 por Bélgica en un amistoso el sábado 6 de junio en el Estadio Rey Balduino (Bélgica).
Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026
Las próximas fechas del Grupo D del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:
Fecha 2
- Países Bajos vs Suecia: sábado 20 de junio de junio a las 14:20hs en el Houston Stadium
- Túnez vs Japón: domingo 21 de junio a las 01:00hs en el Estadio Monterrey
Fecha 3
- Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
- Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City
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