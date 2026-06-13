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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague
Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El Mundial 2026 sigue sumando emociones en su fase de grupos y este domingo 14 de junio ofrecerá una programación intensa con cinco partidos clave. El cronograma incluye cruces por los grupo D, E y F, teniendo como plato fuerte los debuts de Alemania y Países Bajos.

Además, se trata de un día cargado de fútbol para la Copa del Mundo, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23, para cerrar una fecha que puede empezar a marcar el rumbo de tres zonas muy competitivas. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 14 de junio

Este domingo 14 de junio juegan Australia vs Turquía por el Grupo D, Alemania vs Curazao y Costa de Marfil vs Ecuador por el Grupo E; y Países Bajos vs Japón y Suecia vs Túnez por el Grupo F.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Australia vs Turquía - 01:00hs - BC Place Vancouver de British Columbia
  • Alemania vs Curazao - 14:00hs - Houston Stadium de Texas
  • Países Bajos vs Japón - 17:00hs - Dallas Stadium de Texas
  • Costa de Marfil vs Ecuador - 20:00hs - Philadelphia Stadium de Pensilvania
  • Suecia vs Túnez - 23:00hs - Estadio Monterrey de Nuevo León

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Australia vs Turquía y Suecia vs Túnez: se podrán ver por plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Paramount+ y por TV en TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).
  • Alemania vs Curazao: plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Costa de Marfil vs Ecuador: plataformas de streaming oficiales y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).
  • Países Bajos vs Japón: plataformas de streaming antes mencionadas, Disney+, Telefe, y TyC Sports.
Se viene el debut de Países Bajos en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay.

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Cómo llegan Australia y Turquía

Australia disputó su último partido ante Suiza en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Snapdragon Stadium (Estados Unidos) y que salió 1 a 1. Por su parte, el último encuentro de Turquía fue el mismo día y terminó con triunfo 2 a 1 ante Venezuela en el Chase Stadium (Estados Unidos).

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo D del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Estados Unidos vs Australia: viernes 19 de junio a las 16:00hs en el Seattle Stadium
  • Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 12:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

  • Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium
  • Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Ángeles Stadium

Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

Cómo llegan Alemania y Curazao

Alemania llega al debut mundialista tras vencer 2 a 1 a Estados Unidos el sábado 6 de junio en el Soldier Field (EEUU). Por su parte, Curazao cayó 1 a 4 ante Escocia en un amistoso disputado el sábado 30 de mayo en el Hampden Park (Escocia).

Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil hace su estreno en el Mundial 2026 tras dar el batacazo y ganarle 2 a 1 a Francia en el Estadio de la Beaujoire (Francia) el pasado jueves 4 de junio. Por su parte, Ecuador llega al debut después de golear 3 a 0 a Guatemala el domingo 7 de junio en el ScottsMiracle-Gro Field (EEUU).

Próximos partidos del Grupo E en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo E del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Alemania vs Costa de Marfil: sábado 20 de junio de junio a las 17:00hs en el Toronto Stadium
  • Ecuador vs Curazao: sábado 20 de junio a las 21:00hs en el Kansas City Stadium

Fecha 3

  • Curazao vs Costa de Marfil: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el Philadelphia Stadium
  • Ecuador vs Alemania: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Cómo llegan Países Bajos y Japón

Países Bajos empieza el sueño mundialista tras vencer en un amistoso a Uzbekistán 2 a 1 el pasado lunes 8 de junio en el Icahn Stadium (EEUU). Por su parte, Japón le ganó 1 a 0 a Islandia el domingo 31 de mayo en el MUFG Stadium (Japón).

Cómo llegan Suecia y Túnez

Suecia viene de empatar 2 a 2 con Grecia en un amistoso jugado el jueves 4 de junio en el Friends Arena (Suecia). En tanto, Túnez fue goleado 0 a 5 por Bélgica en un amistoso el sábado 6 de junio en el Estadio Rey Balduino (Bélgica).

Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo D del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Países Bajos vs Suecia: sábado 20 de junio de junio a las 14:20hs en el Houston Stadium
  • Túnez vs Japón: domingo 21 de junio a las 01:00hs en el Estadio Monterrey

Fecha 3

  • Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
  • Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección AlemaniaSelección Países BajosSelección AustraliaSelección TurquíaSelección Costa de MarfilSelección EcuadorSelección Túnez
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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