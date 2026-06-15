El futbolista más joven del Mundial 2026: quién es el único jugador con 17 años que promete hacer historia como Pelé

Con apenas 17 años disputa el Mundial 2026 con México. Foto: Instagram @gil_morita

Como en cada edición, el Mundial 2026 trae consigo historias increíbles, récords difíciles de romper y talentos emergentes que marcan sus primeros pasos en la élite internacional: esos jugadores menores de 20 años que ya suman minutos en la Copa del Mundo debido a su grandes capacidades, tal como lo hizo Pelé en Suecia 1958.

En ese escenario aparece el mexicano Gilberto Mora, uno de los adolescentes debutantes en la máxima cita del fútbol moderno y capitán de un fenómeno que responde a la rápida profesionalización en las etapas formativas y al incremento de la confianza de los combinados nacionales en sus juveniles.

Quién es Gilberto Mora, el jugador más joven en debutar en el Mundial 2026

Gilberto Rafael Mora Zambrano es delantero y ya hizo historia al convertirse en el futbolista de menor edad en el Mundial 2026, con 17 años y 240 días. Su estreno mundialista se dio durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, cuando ingresó desde el banco de suplentes a los 66 minutos.

En dicho encuentro, el “Tri” se impuso 2-0 y el juvenil acumuló sus primeros minutos en la Copa del Mundo cuando el conjunto local ya dominaba el marcador, un factor que facilitó su debut.

Gilberto Mora disputa el Mundial 2026 con apenas 17 años. Foto: Instagram @gil_morita

“Morita” nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y juega en el Club Tijuana, donde debutó en 2024. Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, hizo su estreno en la Selección de México el 16 de enero de 2025, en un partido amistoso contra Internacional, equipo de la Serie A del Campeonato Brasileño.

El impacto de su estreno en el Mundial 2026 resultó inmediato por su precocidad, situando al delantero en las puertas de una lista privilegiada: los goleadores más jóvenes en una Copa del Mundo. El récord absoluto le pertenece a Pelé, quien marcó en Suecia 1958 con apenas 17 años, una marca que Mora tiene entre ceja y ceja.

Cuáles son los jugadores más jóvenes y más longevos que participan en esta Copa del Mundo

Más allá del récord de Mora, la cita mundialista congrega a una amplia camada de jóvenes promesas que se perfilan como el futuro del fútbol internacional. En la lista sobresalen figuras como Ibrahim Mbaye (Senegal), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) y Hugo Sochůrek (República Checa), quienes oscilan entre los 17 y 18 años.

Los jugadores más jóvenes del Mundial 2026 son:

Gilberto Mora (México) – 17 años

Hugo Sochůrek (República Checa) – 18 años

Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) – 18 años

Ayyoub Bouaddi (Marruecos) – 18 años

Lucas Herrington (Australia) – 18 años

Lennart Karl (Alemania) – 18 años

Rayan Elloumi (Túnez) – 18 años

Lamine Yamal (España) – 18 años

Hamza Abdelkarim (Egipto) – 18 años

Ibrahim Mbaye (Senegal) – 18 años

Behruzjon Karimov (Uzbekistán) – 18 años

Pau Cubarsí (España) – 19 años

Kendry Páez (Ecuador) – 19 años

En contrapartida, la Copa del Mundo también posee futbolistas experimentados, con amplias trayectorias en la máxima categoría como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los jugadores más longevos del Mundial 2026 son:

Craig Gordon (Escocia) – 43 años

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años

Guillermo Ochoa (México) – 40 años

Lionel Messi (Argentina) – 39-40 años (según su continuidad en el torneo, ya que cumple años el 24 de junio)

Esta dualidad generacional transforma convierte al Mundial 2026 en un ecosistema único, en el cual conviven de forma armoniosa tanto debutantes adolescentes como jugadores por encima de los 40 años.