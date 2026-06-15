Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El futbolista más joven del Mundial 2026: quién es el único jugador con 17 años que promete hacer historia como Pelé

El picante delantero ya sumó minutos en la Copa del Mundo debido a su grandes capacidades y se llevó todas las miradas. Quién es, dónde juega y con quién comparte la lista de jóvenes promesas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Con apenas 17 años disputa el Mundial 2026 con México.
Con apenas 17 años disputa el Mundial 2026 con México. Foto: Instagram @gil_morita
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Como en cada edición, el Mundial 2026 trae consigo historias increíbles, récords difíciles de romper y talentos emergentes que marcan sus primeros pasos en la élite internacional: esos jugadores menores de 20 años que ya suman minutos en la Copa del Mundo debido a su grandes capacidades, tal como lo hizo Pelé en Suecia 1958.

En ese escenario aparece el mexicano Gilberto Mora, uno de los adolescentes debutantes en la máxima cita del fútbol moderno y capitán de un fenómeno que responde a la rápida profesionalización en las etapas formativas y al incremento de la confianza de los combinados nacionales en sus juveniles.

Quién es Gilberto Mora, el jugador más joven en debutar en el Mundial 2026

Gilberto Rafael Mora Zambrano es delantero y ya hizo historia al convertirse en el futbolista de menor edad en el Mundial 2026, con 17 años y 240 días. Su estreno mundialista se dio durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, cuando ingresó desde el banco de suplentes a los 66 minutos.

En dicho encuentro, el “Tri” se impuso 2-0 y el juvenil acumuló sus primeros minutos en la Copa del Mundo cuando el conjunto local ya dominaba el marcador, un factor que facilitó su debut.

Contenido Recomendado

Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
Gilberto Mora disputa el Mundial 2026 con apenas 17 años. Foto: Instagram @gil_morita

“Morita” nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y juega en el Club Tijuana, donde debutó en 2024. Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, hizo su estreno en la Selección de México el 16 de enero de 2025, en un partido amistoso contra Internacional, equipo de la Serie A del Campeonato Brasileño.

El impacto de su estreno en el Mundial 2026 resultó inmediato por su precocidad, situando al delantero en las puertas de una lista privilegiada: los goleadores más jóvenes en una Copa del Mundo. El récord absoluto le pertenece a Pelé, quien marcó en Suecia 1958 con apenas 17 años, una marca que Mora tiene entre ceja y ceja.

Cuáles son los jugadores más jóvenes y más longevos que participan en esta Copa del Mundo

Más allá del récord de Mora, la cita mundialista congrega a una amplia camada de jóvenes promesas que se perfilan como el futuro del fútbol internacional. En la lista sobresalen figuras como Ibrahim Mbaye (Senegal), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) y Hugo Sochůrek (República Checa), quienes oscilan entre los 17 y 18 años.

Los jugadores más jóvenes del Mundial 2026 son:

  • Gilberto Mora (México) – 17 años
  • Hugo Sochůrek (República Checa) – 18 años
  • Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) – 18 años
  • Ayyoub Bouaddi (Marruecos) – 18 años
  • Lucas Herrington (Australia) – 18 años
  • Lennart Karl (Alemania) – 18 años
  • Rayan Elloumi (Túnez) – 18 años
  • Lamine Yamal (España) – 18 años
  • Hamza Abdelkarim (Egipto) – 18 años
  • Ibrahim Mbaye (Senegal) – 18 años
  • Behruzjon Karimov (Uzbekistán) – 18 años
  • Pau Cubarsí (España) – 19 años
  • Kendry Páez (Ecuador) – 19 años

En contrapartida, la Copa del Mundo también posee futbolistas experimentados, con amplias trayectorias en la máxima categoría como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los jugadores más longevos del Mundial 2026 son:

  • Craig Gordon (Escocia) – 43 años
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años
  • Guillermo Ochoa (México) – 40 años
  • Lionel Messi (Argentina) – 39-40 años (según su continuidad en el torneo, ya que cumple años el 24 de junio)

Esta dualidad generacional transforma convierte al Mundial 2026 en un ecosistema único, en el cual conviven de forma armoniosa tanto debutantes adolescentes como jugadores por encima de los 40 años.

Mundial 2026FutbolistaSelección México
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales:el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

    La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales: el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

  2. Fácil y gratis:cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

    Fácil y gratis: cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

  3. Escándalo en el Mundial 2026:Inglaterra sufrió el robo de pelotas y botines antes de su debut

    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de pelotas y botines antes de su debut

  4. El ajolote Paco tenía razón:el animalito casi extinto es el nuevo oráculo del Mundial 2026 y ya acertó con su primera predicción

    El ajolote Paco tenía razón: el animalito casi extinto es el nuevo oráculo del Mundial 2026 y ya acertó con su primera predicción

  5. Quién es Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales

    Quién es Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales
Lo último
También podría interesarte
Política

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Economía

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Internacionales

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Ni Europa ni Asia: este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”

Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev