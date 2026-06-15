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Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

A horas del estreno por el Grupo J, el entrenador de la Selección afirmó que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Scaloni en conferencia de prensa.
Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 es total y se alimentó este lunes con la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, quien confirmó que Emiliano Martínez será titular el martes contra Argelia.

“Emiliano está bien, está disponible para mañana y si todo va bien va a jugar. El resto del equipo lo sabrán mañana o después del entrenamiento” de hoy, señaló Scaloni, quien además afirmó que todavía no le dijo el once titular a los jugadores.

Sobre sus sensaciones para el debut, el entrenador señaló que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022. “No se termina en el primer partido, estamos bien, vamos a enfrentar a un buen equipo, con buenos jugadores, pero la palabra es ‘tranquilidad’, llegamos en un buen momento”, explicó.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre una posible línea de 3 defensores centrales, Scaloni afirmó que se probaron “todas las opciones”, pero advirtió que “la esencia del quipo va a ser la misma de siempre”.

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Sobre la situación física de Lionel Messi, el DT oriundo de Pujato dijo que “todo el mundo quiere verlo adentro de una cancha” y que el capitán “ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien”.

En tanto, se refirió a la actualidad de Julián Álvarez: “Tuvo un problema en el tobillo y lo hemos estado cuidando. Lo veo bien. Estará disponible y es una de las opciones para mañana”, explicó y añadió que no sufrió inconvenientes para armar el equipo, siendo Nicolás Tagliafico el único lesionado del plantel.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre Argelia, lo definió como un equipo “similar a Marruecos”, que empató con Brasil, y afirmó que “no será un rival fácil” y que “hizo mérito para estar en el Mundial porque es un buen equipo con jugadores en grandísimo nivel”.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium
Mundial 2026Selección ArgentinaLionel ScaloniEmiliano Dibu Martínez
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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