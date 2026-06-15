Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 es total y se alimentó este lunes con la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, quien confirmó que Emiliano Martínez será titular el martes contra Argelia.

“Emiliano está bien, está disponible para mañana y si todo va bien va a jugar. El resto del equipo lo sabrán mañana o después del entrenamiento” de hoy, señaló Scaloni, quien además afirmó que todavía no le dijo el once titular a los jugadores.

Sobre sus sensaciones para el debut, el entrenador señaló que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022. “No se termina en el primer partido, estamos bien, vamos a enfrentar a un buen equipo, con buenos jugadores, pero la palabra es ‘tranquilidad’, llegamos en un buen momento”, explicó.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre una posible línea de 3 defensores centrales, Scaloni afirmó que se probaron “todas las opciones”, pero advirtió que “la esencia del quipo va a ser la misma de siempre”.

Sobre la situación física de Lionel Messi, el DT oriundo de Pujato dijo que “todo el mundo quiere verlo adentro de una cancha” y que el capitán “ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien”.

En tanto, se refirió a la actualidad de Julián Álvarez: “Tuvo un problema en el tobillo y lo hemos estado cuidando. Lo veo bien. Estará disponible y es una de las opciones para mañana”, explicó y añadió que no sufrió inconvenientes para armar el equipo, siendo Nicolás Tagliafico el único lesionado del plantel.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre Argelia, lo definió como un equipo “similar a Marruecos”, que empató con Brasil, y afirmó que “no será un rival fácil” y que “hizo mérito para estar en el Mundial porque es un buen equipo con jugadores en grandísimo nivel”.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente: