Agenda Mundial 2026: todos los partidos del lunes 15 de junio de los grupos G y H, horarios y dónde verlos

Se viene el debut de Tim Payne en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La fase de grupos del Mundial 2026 sigue sumando partidos y este lunes 15 de junio ofrecerá una programación intensa con cuatro encuentros más que atractivos, que incluyen los debuts de la España de Lamine Yamal, la Uruguay de Marcelo Bielsa y la Nueva Zelanda de Tim Payne.

Se trata de un día cargado de fútbol para la Copa del Mundo, donde el primer partido será a las 13:00 y el último a las 22:00. En esta oportunidad, se jugará la primera fecha de los grupos G y H. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio juegan España vs Cabo Verde y Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H; Bélgica vs Egipto e Irán vs Nueva Zelanda por el Grupo G.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

España vs Cabo Verde - 13:00hs - Atlanta Stadium de Georgia

Bélgica vs Egipto - 16:00hs - Seattle Stadium de Washington

Arabia Saudita vs Uruguay - 19:00hs - Miami Stadium de Florida

Irán vs Nueva Zelanda - 22:00hs - Los Ángeles Stadium de California

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

España vs Cabo Verde : Amazon Prime Video, Paramount+, DGO, DIRECTV.

Arabia Saudita vs Uruguay : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+.

Bélgica vs Egipto : TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Irán vs Nueva Zelanda: TyC Sports, Amazon Prime Video, Paramount+ y DGO.

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Cómo llegan España y Cabo Verde

España viene de ganarle 3 a 1 a Perú en un amistoso disputado el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc (México). Por su parte, el último encuentro de Cabo Verde antes del Mundial fue el sábado 6 de junio y terminó con triunfo 3 a 0 ante Bermudas en el Pratt & Whitney Rentschler Field (Estados Unidos).

Cómo llegan Arabia Saudita y Uruguay

Arabia Saudita llega a este partido tras empatar 0 a 0 contra Senegal en un amistoso disputado el martes 9 de junio en el Toyota Field (EEUU). Por su parte, Uruguay igualó 0 a 0 ante Argelia el 31 de marzo en el Estadio Juventus (Italia).

Se viene el debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo H del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

España vs Arabia Saudita: domingo 21 de junio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium

Uruguay vs Cabo Verde: domingo 21 de junio a las 19:00hs en el Miami Stadium

Fecha 3

Cabo Verde vs Arabia Saudita: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Houston Stadium

Uruguay vs España: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Estadio Guadalajara

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Cómo llegan Bélgica y Egipto

Bélgica llega al debut mundialista tras golear 5 a 1 a Túnez en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Stade Roi Baoudouin (Bélgica). Por su parte, Egipto viene de perder cayó 1 a 2 ante Brasil en el Huntington Bank Field (Estados Unidos) el mismo día.

Cómo llegan Irán y Nueva Zelanda

Irán hace su estreno en el Mundial 2026 tras ganarle 2 a 0 a Mali en el Mardan Stadyumu (Turquía) el jueves 4 de junio. Por su parte, Nueva Zelanda llega al debut después de perder 0 a 1 ante Inglaterra el sábado 6 de junio en el Raymond JAmes Stadium (EEUU).

Próximos partidos del Grupo G en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo G del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Bélgica vs Irán: domingo 21 de junio de junio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium

Nueva Zelanda vs Egipto: domingo 21 de junio a las 22:00hs en el BC Place Vancouver

Fecha 3

Egipto vs Irán: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el Seattle Stadium

Nueva Zelanda vs Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el BC Place Vancouver

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