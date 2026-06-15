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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del lunes 15 de junio de los grupos G y H, horarios y dónde verlos

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 sigue su rumbo con el debut de la España de Lamine Yamal, la Uruguay de Marcelo Bielsa y la Nueva Zelanda de Tim Payne. Hora, dónde ver los partidos y todo lo que tenés que saber.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se viene el debut de Tim Payne en el Mundial 2026.
Se viene el debut de Tim Payne en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La fase de grupos del Mundial 2026 sigue sumando partidos y este lunes 15 de junio ofrecerá una programación intensa con cuatro encuentros más que atractivos, que incluyen los debuts de la España de Lamine Yamal, la Uruguay de Marcelo Bielsa y la Nueva Zelanda de Tim Payne.

Se trata de un día cargado de fútbol para la Copa del Mundo, donde el primer partido será a las 13:00 y el último a las 22:00. En esta oportunidad, se jugará la primera fecha de los grupos G y H. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio juegan España vs Cabo Verde y Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H; Bélgica vs Egipto e Irán vs Nueva Zelanda por el Grupo G.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • España vs Cabo Verde - 13:00hs - Atlanta Stadium de Georgia
  • Bélgica vs Egipto - 16:00hs - Seattle Stadium de Washington
  • Arabia Saudita vs Uruguay - 19:00hs - Miami Stadium de Florida
  • Irán vs Nueva Zelanda - 22:00hs - Los Ángeles Stadium de California

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • España vs Cabo Verde: Amazon Prime Video, Paramount+, DGO, DIRECTV.
  • Arabia Saudita vs Uruguay: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Bélgica vs Egipto: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Irán vs Nueva Zelanda: TyC Sports, Amazon Prime Video, Paramount+ y DGO.

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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Cómo llegan España y Cabo Verde

España viene de ganarle 3 a 1 a Perú en un amistoso disputado el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc (México). Por su parte, el último encuentro de Cabo Verde antes del Mundial fue el sábado 6 de junio y terminó con triunfo 3 a 0 ante Bermudas en el Pratt & Whitney Rentschler Field (Estados Unidos).

Cómo llegan Arabia Saudita y Uruguay

Arabia Saudita llega a este partido tras empatar 0 a 0 contra Senegal en un amistoso disputado el martes 9 de junio en el Toyota Field (EEUU). Por su parte, Uruguay igualó 0 a 0 ante Argelia el 31 de marzo en el Estadio Juventus (Italia).

Se viene el debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo H del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • España vs Arabia Saudita: domingo 21 de junio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium
  • Uruguay vs Cabo Verde: domingo 21 de junio a las 19:00hs en el Miami Stadium

Fecha 3

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Houston Stadium
  • Uruguay vs España: viernes 26 de junio a las 21:00hs en el Estadio Guadalajara

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Cómo llegan Bélgica y Egipto

Bélgica llega al debut mundialista tras golear 5 a 1 a Túnez en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Stade Roi Baoudouin (Bélgica). Por su parte, Egipto viene de perder cayó 1 a 2 ante Brasil en el Huntington Bank Field (Estados Unidos) el mismo día.

Cómo llegan Irán y Nueva Zelanda

Irán hace su estreno en el Mundial 2026 tras ganarle 2 a 0 a Mali en el Mardan Stadyumu (Turquía) el jueves 4 de junio. Por su parte, Nueva Zelanda llega al debut después de perder 0 a 1 ante Inglaterra el sábado 6 de junio en el Raymond JAmes Stadium (EEUU).

Próximos partidos del Grupo G en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo G del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Bélgica vs Irán: domingo 21 de junio de junio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium
  • Nueva Zelanda vs Egipto: domingo 21 de junio a las 22:00hs en el BC Place Vancouver

Fecha 3

  • Egipto vs Irán: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el Seattle Stadium
  • Nueva Zelanda vs Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00hs en el BC Place Vancouver

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección EspañaSelección Cabo VerdeSelección Arabia SauditaSelección UruguaySelección BélgicaSelección EgiptoSelección IránSelección Nueva Zelanda
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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