El Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez: cuál fue la respuesta del Atlético de Diego Simeone

El Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez. Foto: REUTERS

El mercado de pases europeo comenzó a calentarse de cara a la temporada que se iniciará después del Mundial 2026 y tiene a un argentino como uno de sus principales protagonistas. El Real Madrid realizó este martes 9 una impactante oferta de 150 millones de euros para quedarse con los servicios de Julián Álvarez, aunque la propuesta fue rechazada por el Atlético de Madrid, que se mantiene firme en su postura de no negociar por debajo de la cláusula de rescisión del delantero.

La información fue confirmada por el propio club “Merengue” a través de un breve comunicado oficial: “El Real Madrid realizó una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”. No obstante, la respuesta del “Colchonero” fue inmediata.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid agradeció la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la rechazó remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, explicó el Atlético de Madrid a través de su comunicado.

Por qué Atlético de Madrid rechazó la oferta récord del Real Madrid por Julián Álvarez

La negativa del Atlético no sorprendió en el fútbol español. El club considera al campeón del mundo con la Selección Argentina una pieza fundamental de su proyecto deportivo y solo estaría dispuesto a desprenderse del atacante mediante el pago íntegro de su cláusula, fijada en 500 millones de euros.

El Atlético considera al campeón del mundo con la Selección Argentina una pieza fundamental de su proyecto. Foto: REUTERS

La oferta presentada por el conjunto blanco habría significado igualmente una histórica cifra. De concretarse, se habría convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, superando todas las inversiones realizadas anteriormente por la institución presidida por Florentino Pérez.

Precisamente, el dirigente había anticipado días atrás que preparaba un movimiento de gran impacto en el mercado. Tras ser reelegido al frente del club, Pérez reveló en una entrevista televisiva que, de continuar en el cargo, presentaría una oferta a “un importante club de la Champions por un gran jugador”, adelantando además que estaría dispuesto a desembolsar al menos 150 millones de euros.

Julián Álvarez se convierte en uno de los jugadores más buscados del mercado europeo

El interés del Real Madrid confirma el enorme presente que atraviesa Julián Álvarez. El delantero argentino se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol europeo y su rendimiento despertó el interés de varios gigantes del continente.

Barcelona y París Saint-Germain también siguen de cerca la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: Reuters (Daniel Cole)

Además del conjunto “Merengue”, tanto el Barcelona como el París Saint-Germain siguen de cerca la situación del atacante, que se transformó en uno de los futbolistas más codiciados del mercado internacional. Su capacidad goleadora, versatilidad ofensiva y experiencia en la élite europea lo convirtieron en una de las piezas más atractivas para los clubes que buscan reforzar sus planteles con vistas a los próximos desafíos deportivos.

Real Madrid podría volver a la carga por Julián Álvarez en el próximo mercado de pases

A pesar del rechazo inicial, desde la capital española no descartan volver a la carga por el delantero oriundo de Calchín (Córdoba). La operación aparece como una prioridad para reforzar el plantel de cara al próximo ciclo y la postura del club blanco deja abierta la posibilidad de nuevas negociaciones durante los próximos meses.

Julián Álvarez se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina, siendo una de las figuras. Foto: Reuters

Por ahora, Atlético de Madrid mantiene una posición inflexible y remite cualquier intento de compra a una cláusula de rescisión prácticamente prohibitiva. Sin embargo, cuando se trata de clubes con el poder económico y deportivo del Real Madrid, ninguna historia parece estar completamente cerrada. Así, la novela por el futuro de Julián Álvarez recién comienza y promete convertirse en uno de los grandes temas del próximo mercado de pases europeo.