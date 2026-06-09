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VIDEO Alarma en la Selección Argentina: un intenso temporal con tormenta eléctrica azotó a Alabama antes del partido contra Islandia

El Jordan-Hare Stadium, donde la Scaloneta disputará su último amistoso en la previa del Mundial 2026, se vio afectado por una fuerte lluvia. ¿Cómo se encuentra el campo de juego?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Temporal en Alabama donde se jugará el Argentina - Islandia.
Temporal en Alabama donde se jugará el Argentina - Islandia. Foto: X
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Un intenso temporal de tormenta eléctrica y viento afectó a Alabama, sede del encuentro la Selección Argentina e Islandia. Esta situación encendió las alarmas en la previa del último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026.

La tormenta generó que el campo de juego quede inundado, al igual que las calles de las inmediaciones del Jordan-Hare Stadium, en el momento en el que miles de hinchas argentinos comenzaban a acercarse a la zona del estadio para acompañar al campeón del mundo.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación repentina para el condado de Lee, donde se encuentra Auburn, debido a las precipitaciones acumuladas y al riesgo de anegamientos en caminos, pasos bajos y áreas urbanas con mal drenaje.

Temporal en Alabama donde se jugará el Argentina - Islandia. Video: @gastonEdul

Según el reporte climático, en la zona ya habían caído entre 50 y 75 milímetros de agua, con la posibilidad de que se sumaran nuevos registros importantes durante la tarde, un escenario que obligó a seguir de cerca la evolución del temporal.

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La principal preocupación pasa por la actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, ya que en Estados Unidos los protocolos de seguridad suelen interrumpir o demorar los eventos deportivos cuando se registran rayos cerca del escenario.

Temporal en Alabama donde se jugará el Argentina - Islandia.
Temporal en Alabama donde se jugará el Argentina - Islandia. Foto: Captura de video

¿Cómo se encuentra el campo de juego?

Con el correr de los minutos y en medio de la incertidumbre por el estado de juego, Gastón Edul llevó tranquilidad a los hinchas argentinos que se acercan al estadio y a los millones que lo seguirán por televisión.

“El estadio Jordan Hare drenó bien y el partido sigue en el horario estipulado: Argentina - Islandia se juega a las 22 hs (ARG)”, escribió en X uno de los periodistas más cercanos a la Selección argentina.

La respuesta del campo de juego fue positiva y rápida y el duro temporal que azotó a la ciudad estadounidense fue solo una anécdota.

El último amistoso de la Selección

La Selección argentina se enfrentará este martes con Islandia, en el que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Entrenamiento de la Selección argentina.
Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Lionel Scaloni ya tendría definido gran parte del 11 titular, donde seguirá probando jugadores de cara a la Copa del Mundo, aunque el campo pesado podría hacer cambiar algunas ideas.

Los once de la Albiceleste serían Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco; Nicolás Paz y José López.

Mundial 2026Selección ArgentinaTemporalSelección IslandiaFútbol
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Matias Greisert

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