Así es 7 a 0, el juego gratis y viral con el que podés ganar el Mundial con Messi, Maradona y Kempes

Lionel Messi, Diego Maradona y Mario Kempes. Foto: X

En la previa al Mundial 2026, en el que la Selección argentina buscará sumar su cuarta estrella, los fanáticos del fútbol se sumaron a un juego de moda que se volvió viral y se puede disfrutar de manera gratuita.

Se trata del 7 a 0, un juego en el que el usuario se pone en la piel de un seleccionador para armar una selección de todos los tiempos e intentar levantar el trofeo más preciado.

Cómo se juega

Al llegar al sitio, el jugador deberá elegir la formación que utilizará, que varía de un clásico 4-4-2 a un moderno 3-4-3 más al estilo del “Loco” Bielsa.

Juego 7 a 0 para ganar el Mundial. Foto: Captura de imagen

También, se deberá optar por un juego ofensivo, similar al que pregona el actual seleccionador de Uruguay; una opción más equilibrada, quizá como la versión de Bilardo en el Mundial de México 1986 o una defensiva, más vinculada a lo que pudiera ser Simeone en el Atlético de Madrid.

A partir de allí, habrá que tirar el dado para ir buscando selecciones de todo el mundo y de todos los Mundiales. Hay un total de 52 selecciones y 250 planteles históricos, que van desde España del 2026 al mítico Uruguay del 50, pasando por las recordadas Selecciones argentinas como la del 78, el 86 o el 2022.

Allí, de cada selección que vaya saliendo, el usuario podrá elegir un solo jugador. Por ejemplo, en caso de que toque la Argentina campeona del mundo en Qatar, si el “seleccionador” opta por un delantero como Lionel Messi o Julián Álvarez, no podrá sumar a su equipo al “Dibu” Martínez o Enzo Fernández, por mencionar algunos nombres fundamentales de la Scaloneta.

Juego 7 a 0 para ganar el Mundial. Foto: Captura de imagen

Allí se deberá ir completando por puestos en la cancha y, en caso de no tener ganas de elegir un determinado equipo o no contar con opciones para el puesto buscado, el juego permite volver a tirar en tres oportunidades y modificar el año del Mundial o directamente un cambio de selección.

En busca del trofeo mas preciado

Una vez terminado el equipo, el juego simulará cada partido de una Copa del Mundo contra otras selecciones históricas.

Tu equipo se puede cruzar con equipos que no tocaron la gloria como la Argentina de Riquelme en el 2006 o el recordado y multicampeóon Brasil de Pelé de la década del 50.

Juego 7 a 0 para ganar el Mundial. Foto: Captura de pantalla

En caso de avanzar de la fase de grupos, se simulará los playoffs hasta la esperada final, el escollo más difícil.

En un mata a mata, el encuentro definitivo determinará al ganador y el resultado dependerá de las opciones que elegiste en el principio del juego.

No te quedes afuera y sumate al juego del momento.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert