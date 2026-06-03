Argentina tendrá cuatro pilotos en el Gran Premio de Mónaco: Luciano Martínez debutará en la Porsche Mobil 1 Supercup

Luciano Martínez debuta en la Porsche Mobil 1 Supercup, que inicia su temporada en el mítico circuito de Mónaco. Foto: Prensa Luciano Martinez

El automovilismo argentino vivirá este fin de semana una cita especial en el mítico circuito callejero de Mónaco. Mientras la atención estará puesta en la actuación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, también se producirá un histórico hecho para el deporte motor nacional: Argentina contará con representantes en las cuatro categorías que integran el programa oficial del Gran Premio del Principado.

Uno de los protagonistas de este acontecimiento será Luciano Martínez, quien comenzará su primera temporada completa en la Porsche Mobil 1 Supercup, una de las categorías monomarca más prestigiosas del mundo y que acompaña a la Fórmula 1 en la mayoría de las competencias europeas.

Junto a Colapinto en F1, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3, Martínez completará una representación argentina sin precedentes en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario internacional.

Luciano Martínez debuta en la Porsche Mobil 1 Supercup en el Gran Premio de Mónaco

El estreno oficial de Martínez en la Porsche Mobil 1 Supercup tendrá un marco inmejorable. El piloto argentino afrontará su primera carrera del campeonato nada menos que en las estrechas calles de Mónaco, un trazado donde el mínimo error suele pagarse caro.

Luciano Martínez comenzará en Mónaco su primera temporada completa en la Porsche Mobil 1 Supercup. Foto: Prensa Luciano Martinez

“Estoy muy feliz y motivado por comenzar esta temporada en la Porsche Supercup. Será nuestra primera participación oficial en el campeonato y nada menos que con el debut en Mónaco, uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes del calendario”, expresó el joven piloto en declaraciones a Canal 26.

La llegada de Martínez a la categoría representa un nuevo paso en una trayectoria que viene mostrando un crecimiento constante en Europa. Además de competir actualmente en la Porsche Carrera Cup Italia, durante la temporada pasada ya había tenido la oportunidad de disputar algunas fechas de la Supercup en condición de invitado, experiencia que le permitió familiarizarse con el nivel de exigencia del certamen.

El programa de Porsche que impulsa la carrera internacional de Luciano Martínez

Uno de los aspectos más destacados del presente deportivo de Martínez es su incorporación al Porsche Mobil 1 Supercup Rookie Programme 2026, el programa internacional de desarrollo de talentos impulsado por la marca alemana. Gracias a esta iniciativa, el argentino llevó adelante una preparación específica para afrontar su temporada debut en la categoría.

Luciano Martínez completará una representación argentina única en uno de los escenarios más emblemáticos. Foto: Prensa Luciano Martinez

“Junto a Ombra Racing, Porsche y todo mi equipo de trabajo hemos llevado adelante una intensa preparación para afrontar este desafío con la máxima seriedad y profesionalismo. Como parte del Porsche Mobil 1 Supercup Rookie Programme 2026, tuve la oportunidad de prepararme y seguir un plan de desarrollo integral tanto dentro como fuera de la pista en Alemania”, explicó el argentino.

El trabajo incluyó pruebas en algunos de los escenarios más importantes del automovilismo europeo, como el circuito de Zandvoort, Spa-Francorchamps y Red Bull Ring, donde acumuló kilómetros clave para adaptarse al nuevo vehículo y llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

Calendario 2026 de la Porsche Supercup: las carreras que correrá el argentino

La temporada 2026 de la Porsche Mobil 1 Supercup contará con ocho fechas, todas integradas al calendario europeo de la Fórmula 1. Tras la apertura en Mónaco, Martínez competirá en Barcelona, Austria, Bélgica, Hungría, Países Bajos (con doble fecha) y cerrará el campeonato en el legendario circuito de Monza, conocido mundialmente como el “Templo de la Velocidad”.

La temporada 2026 de la Porsche Mobil 1 Supercup contará con ocho fechas, integradas al calendario europeo de la Fórmula 1. Foto: Instagram lmartinezracing

El oriundo de Canning afrontará un certamen que reúne a algunos de los mejores especialistas de Porsche a nivel global, aunque llega respaldado por una preparación exhaustiva y con el objetivo de seguir creciendo en el automovilismo internacional.

“Sabemos que nos espera un campeonato muy competitivo, pero estamos preparados para dar lo mejor en cada fecha, seguir aprendiendo y aprovechar cada oportunidad para crecer. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este proyecto y estoy ansioso por comenzar esta nueva etapa”, concluyó Martínez.

Con una nueva generación de pilotos argentinos abriéndose camino en Europa, el Gran Premio de Mónaco promete convertirse en una fecha inolvidable para el automovilismo nacional, con presencia albiceleste desde la Fórmula 1 hasta la Porsche Supercup.

El calendario completo de la Copa Porsche 2026