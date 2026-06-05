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Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre del GP de Mónaco de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine inició su participación en el histórico circuito callejero de Mónaco con un 15° puesto en la primera sesión de entrenamientos.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 10:28
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El Alpine de Franco Colapinto.
El Alpine de Franco Colapinto. Foto: REUTERS
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El piloto argentino Franco Colapinto comenzó su actividad en el Gran Premio de Mónaco con un decimoquinto puesto en la primera práctica libre de la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. A bordo de su Alpine, el joven pilarense completó una sesión de adaptación en uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario.

La referencia de la tanda quedó en manos de los pilotos de Ferrari, que dominaron los tiempos desde el inicio. El local Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión, mientras que el británico Lewis Hamilton terminó en la segunda posición, confirmando el buen rendimiento de la escudería italiana en las calles del Principado.

Franco Colapino y su desafío en el GP de Mónaco. Foto: REUTERS

Por su parte, Colapinto cerró la práctica en el puesto 15 y quedó a apenas 0,361 segundos del registro marcado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Más allá de la ubicación final, el resultado fue considerado positivo para el argentino, que continúa sumando experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial y enfrentando el desafío de uno de los trazados más técnicos del campeonato.

Fórmula 1: ¿cómo es el circuito callejero de Mónaco?

El circuito callejero de Mónaco exige máxima concentración debido a sus curvas cerradas, la cercanía de los muros y los escasos márgenes de error. Por ese motivo, las primeras sesiones suelen estar enfocadas en acumular kilómetros, conocer el comportamiento del monoplaza y preparar la configuración ideal para la clasificación, una instancia clave en este Gran Premio donde adelantar durante la carrera resulta extremadamente difícil.

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La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, programada para las 12.00 (hora de Argentina), donde Colapinto buscará mejorar sus registros y acercarse a los puestos de mitad de tabla.

Días y horarios del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

  • Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 6 de junio

  • Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)
  • Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio

  • Carrera (78 vueltas): 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)
Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con varias sesiones por delante, el argentino buscará seguir progresando en uno de los escenarios más prestigiosos del automovilismo mundial y llegar en las mejores condiciones a una clasificación que suele definir gran parte de la suerte del fin de semana en Mónaco.

Franco ColapintoFórmula 1Automovilismo
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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