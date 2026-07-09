Suiza no cuenta con capital oficial: la curiosa razón por la que el próximo rival de Argentina tiene esta particularidad

La curiosa razón por la que el próximo rival de Argentina tiene esta particularidad Foto: Wikipedia

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, un dato histórico vuelve a ganar protagonismo: el país europeo no tiene una capital oficial en sentido estricto. Aunque para gran parte del mundo la respuesta automática sería “Berna”, la realidad política suiza es mucho más particular. El partido entre Argentina y Suiza está programado para el sábado 11 de julio de 2026, a las 22:00 hora argentina, en Kansas City, según la AFA y el calendario deportivo disponible.

Suiza: ¿por qué esta nación europea no cuenta con capital oficial?

Suiza es uno de los países más singulares de Europa por su organización institucional. A diferencia de la mayoría de los Estados modernos, no reconoce una capital “de jure”, es decir, una capital oficial establecida como tal en su Constitución. En cambio, Berna funciona como ciudad federal y sede del gobierno nacional, por lo que en la práctica opera como capital, pero sin recibir formalmente ese título.

Berna funciona como sede del gobierno, pero Suiza no tiene una capital oficial Foto: Wikipedia

La explicación está directamente relacionada con la historia política del país. Suiza se construyó sobre una fuerte tradición federalista, donde los cantones conservaron una enorme autonomía y el poder central fue pensado para no imponerse sobre las regiones. Por eso, la idea de elegir una ciudad como capital absoluta podía ser interpretada como un gesto de superioridad frente al resto del territorio.

Antes de convertirse en un Estado federal moderno en 1848, Suiza funcionó durante siglos como una confederación de territorios con acuerdos políticos entre cantones. Incluso en la antigua Confederación de los 13 cantones, hasta 1798, el país se manejaba sin una capital permanente: las reuniones de representantes, conocidas como Tagsatzung, llegaron a celebrarse en distintas ciudades como Baden y Frauenfeld.

Esa lógica de equilibrio territorial explica por qué Suiza evitó concentrar simbólicamente el poder en una sola ciudad. En la cultura política helvética, la estabilidad no depende de una capital fuerte, sino de un sistema de consensos, votaciones populares y reparto de competencias entre Confederación, cantones y comunas.

Ciudad federal: las razones detrás de la elección de Berna como sede central

Aunque Suiza no tenga capital oficial, Berna ocupa un lugar central en la vida institucional del país. Fue elegida como sede del gobierno en 1848, el mismo año en que la Constitución federal dio forma al Estado suizo moderno. Allí funcionan el Palacio Federal, el Consejo Federal y el Parlamento, que sesiona cuatro veces por año.

La elección de Berna no fue casual. En aquel momento, otras ciudades como Zúrich o Lucerna también tenían peso político, económico o religioso. Sin embargo, Berna ofrecía una ubicación geográfica más equilibrada y una imagen menos dominante que Zúrich, el gran centro económico del país. Esa neutralidad relativa ayudó a que fuera aceptada como sede federal sin romper el delicado balance entre cantones.

Además, Berna tenía una profunda tradición histórica. Fundada en la Edad Media, se integró a la Confederación Suiza en 1353 y se convirtió con el tiempo en uno de los cantones más influyentes. Su casco antiguo, rodeado por el río Aar, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983, lo que refuerza su valor cultural además de político.

Berna, Suiza Foto: Wikipedia

En términos institucionales, el sistema suizo también ayuda a entender esta particularidad. El país está organizado en 26 cantones y más de dos mil comunas, con una estructura que distribuye el poder en distintos niveles. El Consejo Federal, integrado por siete miembros, gobierna de forma colegiada y toma decisiones por consenso, un mecanismo que refleja el espíritu de cooperación entre regiones e identidades.

Por eso, decir que “Berna es la capital de Suiza” no es completamente incorrecto en el lenguaje cotidiano, pero sí incompleto desde el punto de vista político. La fórmula más precisa es: Berna es la ciudad federal y capital de facto, pero Suiza no tiene capital oficial de jure.

Suiza, un país de Europa Central que tiene cuatro idiomas oficiales

La particularidad de no tener capital oficial no es el único rasgo llamativo del próximo rival de Argentina. Suiza también se distingue por su diversidad lingüística: tiene cuatro idiomas nacionales oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Este multilingüismo es parte esencial de su identidad y está protegido por la ley.

El alemán es la lengua más hablada, aunque en la vida cotidiana predomina el suizo alemán, un conjunto de dialectos alemánicos. El francés se habla principalmente en la región occidental conocida como Romandía; el italiano domina en el cantón del Tesino y en algunas zonas de los Grisones; mientras que el romanche, de origen retorrománico, sobrevive especialmente en sectores del cantón de Graubünden.

Esta convivencia de idiomas también explica la estructura política del país. Suiza no se define por una lengua única ni por una capital que concentre la identidad nacional, sino por una arquitectura institucional basada en el equilibrio. La diversidad cultural, lingüística y territorial es una de las claves de su estabilidad histórica.

En ese contexto, el enfrentamiento con Argentina permite mirar más allá del fútbol. Suiza llega al cruce con la Albiceleste como un seleccionado ordenado y competitivo, pero también como representante de un país cuya historia desafía muchas ideas tradicionales sobre cómo se organiza una nación. Según AFA, el conjunto europeo alcanzó esta instancia tras eliminar a Colombia por penales, luego de igualar sin goles en 120 minutos.

Así, mientras la Scaloneta piensa en el pase a semifinales, Suiza se presenta con una curiosidad que pocos países pueden exhibir: tener una sede de gobierno reconocida en todo el mundo, pero no una capital oficial escrita como tal en su Constitución. Una rareza que no es un descuido, sino una decisión coherente con su historia, su federalismo y su forma de entender el poder.