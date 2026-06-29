El Prode, Negrete y Fabiana: la historia del primer millonario que terminó en escándalo nacional

. En 1972, Mercedes Ramón Negrete acertó los 13 resultados del Prode Foto: Archivos

El viejo Prode argentino cabe en una imagen: una boleta de papel, tres columnas (local, empate, visitante) y una cruz hecha con birome antes de que la pelota empezara a rodar. Pero detrás de ese ritual popular hubo una historia que salió de las agencias de quiniela, entró a la televisión y terminó convertida en un drama nacional: la de Mercedes Ramón Negrete y Fabiana López, dos nombres que quedaron pegados para siempre al primer gran golpe de suerte del concurso.

Pronósticos Deportivos, más conocido como Prode, fue una apuesta oficial vinculada al fútbol argentino. El juego fue creado a comienzos de los años 70, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, y estuvo asociado al impulso del entonces ministro Francisco “Paco” Manrique. La dinámica era tan simple como atrapante: acertar los resultados de una serie de partidos marcando si ganaba el local, si había empate o si se imponía el visitante. En un país donde todos creen saber de fútbol, la fórmula fue explosiva.

La primera jugada se realizó en 1972 y rápidamente el concurso se transformó en una costumbre de domingo. Las familias discutían los pronósticos, los amigos armaban estrategias y los bares se llenaban de teorías sobre equipos grandes, batacazos y rachas imposibles. No hacía falta saber de estadísticas avanzadas: alcanzaba con una mezcla de intuición, pasión futbolera y fe.

El día que Negrete acertó los 13 resultados y el país habló de él

El 16 de abril de 1972, durante la undécima fecha del Torneo Metropolitano, el Prode encontró a su primer gran personaje. Entre millones de tarjetas jugadas, una sola acertó los 13 resultados. El ganador figuraba como Mercedes Negrete, nombre que primero hizo pensar en una mujer. La confusión duró poco: quien apareció ante las cámaras fue Mercedes Ramón Negrete, un joven paraguayo de 26 años, trabajador textil y vecino del sur del conurbano bonaerense.

Fue el golpe de suerte que la Argentina siguió como una novela Foto: Archivos

La televisión convirtió el caso en un espectáculo. Negrete llegó a Canal 9, se presentó ante el país y pasó, en cuestión de horas, de obrero anónimo a millonario famoso. El premio rondaba los 391 millones de pesos ley, una fortuna para la época. De pronto, el Prode ya no era solo un juego: era la posibilidad concreta de que un trabajador humilde cambiara de vida con trece cruces.

Fabiana López, la mujer que convirtió el premio en una novela real

Pero la épica del ganador tuvo un giro inesperado. Mientras Negrete era buscado por cámaras, radios y periodistas, Fabiana López apareció en escena. Era su pareja, vivía con él y sostenía públicamente que compartían una vida juntos. La imagen de Fabiana, joven y humilde conmovió a buena parte del país. La pregunta se instaló de inmediato: ¿el nuevo millonario iba a compartir su suerte con la mujer que lo esperaba?

La respuesta fue el origen del escándalo. Negrete no volvió a la casa como ella esperaba y la historia pasó de las páginas deportivas a los programas de actualidad. La sociedad tomó partido. Para muchos, Fabiana representaba el abandono y la injusticia; para otros, Negrete era un hombre superado por una fama que no había pedido. En cualquier caso, el Prode había dejado de ser un simple concurso para convertirse en una telenovela real.

Dinero, fama y Justicia: el premio que no trajo paz

El conflicto terminó en la Justicia. Según distintas reconstrucciones periodísticas, Fabiana reclamó una parte del premio y recibió una suma tras el litigio. Negrete, en tanto, se alejó del centro mediático y volvió a Paraguay, donde intentó reconstruir su vida lejos de las cámaras. La fortuna, sin embargo, no le garantizó tranquilidad: varias versiones coinciden en que el dinero se fue diluyendo entre gastos, conflictos y decisiones apresuradas.

Negrete ganó una fortuna y quedó en el centro de una historia de amor, abandono, televisión Foto: Archivos

La historia de Negrete y Fabiana quedó instalada porque tocó tres fibras sensibles de la Argentina: el fútbol, la ilusión del ascenso social y el juicio moral de la televisión. Fue una narración perfecta para la época: un hombre pobre que gana una fortuna, una mujer que reclama reconocimiento, un país que mira y opina, y un juego que prometía que cualquiera podía torcer su destino.

Por qué el caso Negrete-Fabiana sigue vivo en la memoria argentina

Con los años, el Prode tuvo regresos, pausas y transformaciones. La boleta de papel fue perdiendo terreno frente a otros juegos de azar y, décadas después, las apps y los grupos de WhatsApp recuperaron la lógica del pronóstico futbolero. Hoy se habla de “prode” para cualquier competencia entre amigos, compañeros de trabajo o fanáticos que intentan anticipar resultados. El nombre sobrevivió incluso cuando el formato original dejó de estar en el centro de la escena.

El millón que terminó en escándalo Foto: Archivos

Por eso el caso Negrete-Fabiana no es solo una anécdota vintage. Es una postal de la Argentina que creyó que el fútbol podía repartir milagros. También es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dinero llega antes que la calma: la suerte puede cambiar una vida, pero no siempre la ordena.

A más de medio siglo, el Prode sigue provocando nostalgia porque condensó una idea profundamente argentina: cada domingo, antes de que empezaran los partidos, todos podían sentirse expertos, soñadores y posibles millonarios. Negrete ganó el pozo, Fabiana ganó un lugar en la memoria popular y el país ganó una historia que todavía se cuenta como si hubiera ocurrido ayer.