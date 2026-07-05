Los memes de Brasil vs Noruega por el Mundial 2026: de Haaland y Vinicius al penal errado por Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes erró el penal para Brasil con Noruega. Foto: REUTERS

Brasil y Noruega protagonizan este domingo 5 de julio un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026. Como era de esperarse en un encuentro cargado de estrellas, las redes sociales se llenaron de memes, videos y comentarios cargados de ingenio y humor.

Uno de los principales apuntados fue Bruno Guimaraes, que a los 14′ malogró un penal para los dirigidos por Carlo Ancelotti. El futbolista del Newcastle lanzó un débil disparo que fue tapado por el arquero Ørjan Nyland.

Además de Guimaraes, Erling Haaland y Vinicius Jr fueron otros de los apuntados. Ambas figuras buscan darle el pase a cuartos de final a sus selecciones, pero no están a salvo de los memes, en especial el brasileño, que no se hizo cargo del penal.

Los mejores memes de Brasil vs Noruega, por los 8vos de final del Mundial

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