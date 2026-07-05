Erling Haaland, el verdugo de Brasil: pudo jugar para Inglaterra, eligió Noruega y ahora hace historia en el Mundial 2026

Erling Haaland, Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Erling Haaland volvió a escribir una página gigante en la historia del fútbol mundial. El delantero de Noruega fue la gran figura del triunfo ante Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, una victoria que sacudió al torneo y que revivió una pregunta que persigue al goleador desde hace años: ¿por qué juega para Noruega si pudo haber representado a Inglaterra?

La respuesta tiene que ver con identidad, familia y una decisión tomada desde muy joven. Haaland nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en la Premier League. Sin embargo, el delantero siempre se sintió noruego y construyó toda su carrera internacional con la camiseta escandinava. FIFA recordó que incluso la Federación Inglesa observó su caso tras su explosiva actuación en el Mundial Sub 20 de 2019, pero el propio Haaland tenía claro su destino: Noruega estaba primero.

Haaland, la figura del triunfo histórico de Noruega ante Brasil

Noruega dio uno de los golpes más fuertes del Mundial 2026 al vencer a Brasil en Nueva Jersey y dejar afuera a una de las grandes candidatas al título. Según la cobertura en vivo de medios argentinos, Haaland abrió el marcador con un cabezazo cerca de los 80 minutos y luego volvió a aparecer en el cierre para sellar el 2-0, en una noche que quedará marcada como una de las más importantes de la historia del fútbol noruego.

Erling Haaland, Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El triunfo no fue un episodio aislado: Noruega llegó a este cruce después de superar a Costa de Marfil por 2-1, con otro gol decisivo de Haaland en los minutos finales. Ese tanto había significado la primera victoria noruega en una fase eliminatoria de un Mundial y le permitió al equipo meterse en octavos para enfrentar a Brasil.

Una historia repetida: Noruega volvió a lastimar a Brasil

El resultado tiene un peso especial porque Noruega ya sabía lo que era incomodar a Brasil en una Copa del Mundo. En Francia 1998, el seleccionado europeo venció 2-1 a la Verdeamarela en la fase de grupos con goles de Tore André Flo y Kjetil Rekdal, en una remontada que todavía es recordada como una de las mayores gestas del fútbol noruego.

Además, el antecedente histórico agranda todavía más el impacto: antes de este cruce, Noruega mantenía un registro invicto ante Brasil, con dos victorias y dos empates en sus enfrentamientos previos. Esa estadística alimentaba la ilusión de los escandinavos, aunque el favoritismo previo estuviera del lado brasileño.

Por qué Erling Haaland pudo haber jugado para Inglaterra

La posibilidad de ver a Haaland con la camiseta de Inglaterra no era una fantasía. El delantero nació en Leeds, por lo que era elegible para representar a los Three Lions bajo las reglas de nacionalidad de FIFA. Su padre, Alf-Inge Haaland, desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol inglés, con pasos por Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Erling Haaland y Phil Foden; Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Phil Noble)

El caso se volvió todavía más llamativo después del Mundial Sub 20 de 2019, cuando Haaland marcó nueve goles en un solo partido con Noruega. Aquella actuación hizo que en Inglaterra se preguntaran si todavía existía alguna posibilidad de convencerlo, pero Gareth Southgate reconoció que el jugador tenía muy clara su lealtad hacia Noruega.

La decisión de Haaland: “Soy noruego y estoy orgulloso”

Haaland explicó en más de una ocasión que su elección fue natural. Aunque nació en Inglaterra, vivió allí apenas sus primeros años y luego creció en Noruega, donde fue a la escuela, hizo amigos, aprendió el idioma y comenzó su camino como futbolista en Bryne. Esa conexión emocional fue más fuerte que cualquier cálculo deportivo.

“Soy noruego y estoy orgulloso de eso”, dijo el delantero al explicar por qué eligió representar al país de sus padres. Para Haaland, jugar para Noruega no fue una renuncia a Inglaterra, sino una afirmación de identidad. En términos futbolísticos, quizá Inglaterra le ofrecía más chances inmediatas de pelear títulos, pero el atacante eligió el camino que sentía propio.

El líder de una generación que cambió a Noruega

Con Haaland como símbolo y Martin Ødegaard como socio creativo, Noruega dejó de ser una selección secundaria para convertirse en una amenaza real. El delantero llegó al Mundial en estado de gracia, con una racha goleadora impresionante: medios internacionales destacaron que venía de marcar en 13 partidos competitivos consecutivos con su selección, con 25 goles en ese tramo.

Ese impacto va más allá de los números. Haaland no solo convierte goles: transformó la ambición de Noruega. Su presencia cambió la forma en que los rivales preparan los partidos, elevó la confianza de sus compañeros y convirtió a una selección históricamente discreta en una protagonista capaz de eliminar a Brasil en un Mundial.

Haaland eligió corazón antes que conveniencia

La paradoja es perfecta para una historia de alto impacto: el hombre que pudo jugar para Inglaterra terminó llevando a Noruega a una de sus noches más grandes. Haaland tenía una ruta más cómoda hacia la gloria internacional, pero eligió la camiseta que sentía propia desde chico.

Y esa decisión, discutida durante años, hoy parece más poderosa que nunca. Porque en una noche histórica ante Brasil, Erling Haaland no solo confirmó que es uno de los mejores delanteros del planeta: también demostró que su elección por Noruega no fue una apuesta menor, sino el origen de una leyenda nacional.