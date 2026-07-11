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Un arquero figura del Mundial 2026 no descartó la posibilidad de jugar en River: “Si en algún momento se puede dar, estaría bien”

Este arquero volvió a expresar su fanatismo por River Plate y dejó abierta la posibilidad de jugar en el club de Núñez en el futuro.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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River Plate se prepara para la nueva temporada.
River Plate se prepara para la nueva temporada. Foto: Turismo Buenos Aires
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Yassine Bounou, más conocido como Bono, volvió a despertar la ilusión de los hinchas de River Plate. El arquero marroquí de 35 años, que actualmente defiende los colores del Al-Hilal de Arabia Saudita, reafirmó el cariño que siente por el club de Núñez y dejó abierta la posibilidad de jugar algún día en el fútbol argentino.

Luego de la eliminación de Marruecos en el Mundial 2026 tras la derrota frente a Francia, el experimentado guardameta habló sobre su vínculo con el Millonario y sorprendió al reconocer que sigue muy de cerca la actualidad del equipo.

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos.
Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia. Foto: REUTERS

“Siempre está ese cariño cuando hablo con gente del club, con jugadores y exjugadores. Yo amo a la Argentina, siempre le voy a desear lo mejor”, expresó Bono, quien desde hace años manifiesta públicamente su simpatía por River.

Consultado sobre la posibilidad de convertirse en arquero del Millonario, el marroquí fue prudente, aunque dejó una puerta abierta para el futuro. “Eso no depende de mí porque tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros muy buenos y, si en algún momento se puede dar, estaría bien. Si no, seguiré siendo un hincha más”, afirmó.

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Las declaraciones volvieron a generar entusiasmo entre los simpatizantes riverplatenses, que desde hace tiempo siguen las muestras de afecto del arquero hacia la institución. Aunque su presente deportivo está ligado al fútbol de Arabia Saudita, Bono dejó en claro que un eventual desembarco en River no está descartado si las circunstancias lo permiten.

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos.
Yassine Bounou y sus atajadas en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El emotivo mensaje de Bono para Franco Armani

Además de hablar sobre su deseo de vestir la camiseta del Millonario, Bono dedicó unas sentidas palabras a Franco Armani, quien dejará River luego de una etapa histórica repleta de títulos y actuaciones memorables.

“Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River”, expresó el arquero marroquí. Bono fue aún más allá y ubicó al campeón del mundo entre los máximos referentes del arco riverplatense.

Las dos glorias del arco millonario
Franco Armani recibió los elogios del arquero marroquí. Foto: @RiverPlate

“Seguramente sos uno de los arqueros más importantes de la historia de River y te deseo lo mejor en tu próxima etapa”, concluyó. Las palabras del marroquí rápidamente tuvieron repercusión entre los hinchas, que valoraron tanto el reconocimiento hacia Armani como el permanente cariño que Bono demuestra por River.

Mientras continúa su carrera en el Al-Hilal, el arquero mantiene intacto su vínculo sentimental con el club de Núñez. Sus declaraciones alimentan la ilusión de los fanáticos, que sueñan con verlo algún día defendiendo el arco del Monumental y siguiendo el legado que dejará Franco Armani tras convertirse en una de las grandes leyendas de la institución.

Mundial 2026Selección MarruecosRiver Plate
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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