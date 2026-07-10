Quién ganará entre Argentina y Suiza, según la inteligencia artificial: el pronóstico para los cuartos de final del Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina prepara los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza. El partido se disputará a las 22 de este sábado 11 de julio y en medio de pronósticos variados tras el agónico triunfo ante Egipto, la inteligencia artificial de Gemini vaticinó quién ganará el encuentro.

Argentina - Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: quién ganará el partido, según la IA

El contexto: el Mundial de los imposibles

Si algo nos enseñó esta Copa del Mundo 2026 es que apostar los ahorros basándose en la camiseta es un suicidio. Los pronósticos se rompieron desde la fase de grupos:

El batacazo guaraní: Paraguay derribando a Alemania con puro orden y corazón demostró que el libreto táctico bien ejecutado le gana al orden europeo.

El aviso para la Scaloneta: Argentina ya caminó por la cornisa. Ese partido contra Egipto fue un llamado de atención ensordecedor. Salir de la lona de forma agónica, dándolo vuelta sobre el final, demostró el temperamento del campeón, pero también desnudó que si te relajás un segundo o el mediocampo pierde la intensidad en el retroceso, cualquiera te hace sufrir.

Radiografía de los equipos: cómo llegan

La Selección llega con el rodaje de un proceso largo, maduro y acostumbrado a jugar partidos de eliminación directa donde la pelota quema.

Jerarquía individual: sigue siendo el factor diferencial. Tener a un Messi dosificado pero quirúrgico en tres cuartos de cancha, la frescura de la renovación en ataque (como Julián o Lautaro según el libreto) y un mediocampo de elite con Mac Allister, Enzo Fernández y De Paul le da a Argentina una marcha más en la toma de decisiones bajo presión.

Lectura futbolística: el equipo de Scaloni sabe sufrir. Contra Egipto demostró que cuando el circuito de juego se corta, activa el plan de emergencia: juego directo, empuje y el peso de las individualidades. El gran desafío para este partido será no quedar expuesto a las transiciones rápidas en el retroceso, que es donde más le dolió el torneo.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Suiza: El reloj de la disciplina y el bloque bajo

Suiza llega a estos cuartos de final haciendo lo que mejor sabe hacer: ser un equipo insoportable para los grandes. No te regalan un metro, no se desesperan si no tienen la pelota y tienen un gen competitivo europeo muy asentado.

Jerarquía individual y colectiva: Quizás no tengan un Balón de Oro en el plantel, pero la columna vertebral tiene muchísima experiencia en las ligas top (la seguridad de Sommer en el arco, el liderazgo táctico de Granit Xhaka en el eje y la velocidad arriba para la contra). Colectivamente es un equipo rocoso, que achica muy bien hacia atrás y sabe jugar con la frustración del rival.

Lectura futbolística: Suiza va a plantear un partido largo. Va a intentar espesar el mediocampo argentino, cortar con faltas tácticas el inicio de la jugada y apostar a que Argentina se desespere, adelante las líneas y deje espacios para meter una contra letal o lastimar en la pelota parada, su arma histórica.

La historia: paternidad y antecedentes

La historia juega, y juega a favor de la Albiceleste. En mundiales hay un recuerdo muy fresco y espinoso: los octavos de final de Brasil 2014. Aquella tarde en San Pablo, Suiza metió un cerrojo idéntico al que seguro planteará ahora. Argentina chocó contra una pared durante 118 minutos hasta que apareció la corrida de Messi y el gol agónico de Ángel Di María.

Suiza nunca le pudo ganar a Argentina en una Copa del Mundo. El peso de la camiseta y el respeto histórico están ahí, pero en este 2026, los suizos saben que las distancias se acortaron y que la chapa ya no asusta a nadie.

Suiza entre los 8 mejores del Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Pronóstico: ¿quién gana y por qué?

Gana Argentina. Pero no va a ser un trámite; va a ser una batalla táctica de ajedrez por los siguientes motivos:

La madurez para romper bloques bajos: Argentina ya no es un equipo que se desespera si no encuentra el gol en los primeros 20 minutos. Tiene paciencia asociativa. La clave va a estar en la velocidad de circulación de la pelota: si el traslado es lento, Suiza se va a acomodar y va a ser una pared. Si Argentina logra activar los pases entre líneas de Mac Allister o las rupturas de los laterales, va a desarmar el esquema helvético. El factor arquero y las transiciones: el “Dibu” Martínez en los partidos de eliminación directa se agranda, y eso le da una red de seguridad al equipo cuando queda mal parado. El recambio: si el partido se hace largo y se va al alargue, el banco de suplentes de Argentina tiene soluciones (frescura, gambeta, cambio de ritmo) que Suiza no puede equiparar en calidad.

Veredicto: Argentina pasará a semifinales ganando por un margen ajustado (un 1-0 o 2-1), sufriendo la rigurosidad física de Suiza, pero imponiendo la jerarquía individual en los últimos metros cuando las piernas de los europeos empiecen a pesar.