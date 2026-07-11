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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del sábado 11 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 4tos y este sábado 11 de julio continúa con la participación de Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza. Conocé cómo ver los partidos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Juega la Selección Argentina.
Juega la Selección Argentina. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 sigue su rumbo con los cuartos de final, que este viernes 11 de julio nos regala dos partidos: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza por un lugar en semifinales. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 11 de julio

Este sábado 11 de julio juegan Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de España vs Bélgica

  • Noruega vs Inglaterra - 18:00hs - Miami Stadium
  • Argentina vs Suiza - 22:00hs - Kansas City Stadium

Dónde ver en vivo Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza

  • Noruega vs Inglaterra: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Argentina vs Suiza: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Noruega e Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega quedó 2° del Grupo I con 6 puntos. En los 16avos de final le ganó 2 a 1 a Costa de Marfil y en 8vos eliminó a Brasil tras ganarle 2 a 1.

Por su parte, Inglaterra terminó 1° del Grupo L con 7 unidades. En 16avos eliminó a RD del Congo al ganarle 2 a 1 y en 8vos le ganó 3 a 2 a México.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Noruega vs Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre Noruega e Inglaterra jugará la semifinal del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del duelo entre Argentina y Suiza el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

Erling Braut Haaland fue el encargado de la mítica celebración de la Selección de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Cómo llegaron Argentina y Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina terminó 1° del Grupo J con 9 puntos. Le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo extra por los 16avos de final y en 8vos triunfó 3 a 2 ante Egipto.

Por su parte, Suiza terminó 1° del Grupo B con 7 unidades y le ganó 2 a 0 a Argelia por los 16avos de final. En 8vos eliminó a Colombia 4 a 3 en los penales tras igualar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Suiza en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre Argentina y Suiza jugará la semifinal del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del duelo entre Argentina y Suiza el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, los 42 eliminados hasta ahora son:

  1. Bélgica (cuartos de final)
  2. Marruecos (cuartos de final)
  3. Canadá (octavos de final)
  4. Paraguay (octavos de final)
  5. Brasil (octavos de final)
  6. México (octavos de final)
  7. Portugal (octavos de final)
  8. Estados Unidos (octavos de final)
  9. Egipto (octavos de final)
  10. Colomba (octavos de final)
  11. Sudáfrica (16avos de final)
  12. Japón (16avos de final)
  13. Alemania (16avos de final)
  14. Países Bajos (16avos de final)
  15. Costa de Marfil (16avos de final)
  16. Suecia (16avos de final)
  17. Ecuador (16avos de final)
  18. República Democrática del Congo (16avos de final)
  19. Senegal (16avos de final)
  20. Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  21. Austria (16avos de final)
  22. Croacia (16avos de final)
  23. Argelia (16avos de final)
  24. Australia (16avos de final)
  25. Cabo Verde (16avos de final)
  26. Ghana (16avos de final)
  27. Corea del Sur (Fase de Grupos)
  28. República Checa (Fase de Grupos)
  29. Qatar (Fase de Grupos)
  30. Escocia (Fase de Grupos)
  31. Haití (Fase de Grupos)
  32. Turquía (Fase de Grupos)
  33. Curazao (Fase de Grupos)
  34. Túnez (Fase de Grupos)
  35. Irán (Fase de Grupos)
  36. Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  37. Uruguay (Fase de Grupos)
  38. Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  39. Irak (Fase de Grupos)
  40. Jordania (Fase de Grupos)
  41. Uzbekistán (Fase de Grupos)
  42. Panamá (Fase de Grupos)
Mundial 2026Selección ArgentinaSelección SuizaSelección NoruegaSelección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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