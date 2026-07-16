La FIFA podría sancionar a la Argentina por la bandera de Malvinas: qué dice el reglamento y cuál sería la pena

La bandera que podría significar una sanción para la AFA. Foto: REUTERS

Tras el triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, el equipo celebró con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, pese a que la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes considerados de carácter político durante los partidos oficiales.

A partir de esa imagen surgió el interrogante sobre una posible sanción para la Argentina. La respuesta es que la FIFA podría iniciar una evaluación del caso, aunque el reglamento no establece una pena específica para este tipo de situaciones. En caso de considerar que existió una infracción, el castigo más probable sería una multa económica para la AFA, más que una sanción deportiva para la Selección.

La bandera que podría significar una sanción para la AFA. Foto: REUTERS

De todos modos, por el momento no existe ninguna decisión oficial y todo dependerá de la interpretación que haga el máximo organismo del fútbol sobre la exhibición de la bandera y si la considera una violación de su normativa.

La reacción de la prensa internacional

La controversia también tuvo una fuerte repercusión en el Reino Unido. En ese contexto, volvió a cobrar protagonismo el Código de Conducta para los Estadios de la FIFA, que prohíbe el ingreso y la exhibición de pancartas, banderas u otros elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio durante las competencias oficiales.

Entre los medios británicos que abordaron el episodio, The Sun calificó la celebración como una muestra de “arrogancia argentina” y recordó que la FIFA ya había impedido anteriormente el ingreso de banderas con esa consigna a los estadios.

El castigo más probable por exhibir la bandera sería una multa económica para la AFA. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por su parte, Daily Mail sostuvo que el hecho “probablemente sea denunciado” ante las autoridades de la FIFA, lo que alimentó las especulaciones sobre una eventual revisión del caso por parte del organismo. Hasta el momento, sin embargo, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial sobre la situación.

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026?

Argentina se enfrentará a España y buscará convertirse en bicampeón. La última vez que un equipo logró repetir el título en dos mundiales seguidos ocurrió en 1962, cuando Brasil obtuvo la Copa del Mundo en Chile. Antes se había declarado campeón en Suecia 1958.

La final Argentina vs. España se jugará este domingo 19 de julio a partir de las 16:00h en el Estadio MetLife en la ciudad de Nueva Jersey.

En tanto, el sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra jugarán la eliminatoria por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 18:00h.