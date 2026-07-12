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Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

Cada vez falta menos para que termine la Copa del Mundo. Conocé en qué estadio se juega el partido que definirá al campeón.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuándo es la final del Mundial 2026.
Cuándo es la final del Mundial 2026. Foto: FIFA
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El Mundial 2026 está por terminar. Solo restan los partidos de semifinales, tercer puesto y la gran final, que se disputará el domingo 19 de julio en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford.

Francia, España, Inglaterra y Argentina buscan sellar su pase al último partido del torneo más importante del planeta. A continuación, todo lo que hay que saber de la final del Mundial.

Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Argentina.

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El partido + se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford).

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MetLife Stadium; Copa América 2024. Foto: Conmebol
El MetLife Stadium fue sede de la Copa América 2024. Foto: CONMEBOL

Curiosidades del MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial

Cambió de nombre durante el Mundial

Si bien es conocido como MetLife Stadium, durante el Mundial dejó de llamarse así ya que la FIFA elimina los nombres comerciales de los estadios. Es por ello que durante el torneo es conocido oficialmente como New York/ New Jersey Stadium.

Es la casa de dos equipos de la NFL

Lo “normal” es que un estadio tenga un único equipo como propietario, pero con este, eso no ocurre: el MetLife es el hogar de los New York Giants y los New York Jets, dos históricos de la NFL (fútbol americano).

Ya se jugaron algunas de las más grandes finales

La del Mundial no será la primera gran cita que viva el MetLife Stadium. Allí ya se disputó el Super Bowl de 2014, la final de la Copa América Centenario 2016 y la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Tiene capacidad para más de 80.000 personas

La final del Mundial podrá disputarse ante más de 82.500 espectadores, una cifra que sitúa al MetLifentre los estadios con mayor capacidad del torneo.

Es el estadio con más protagonismo en el Mundial

Además de la final, en el MetLife ya se jugaron cinco partidos de la fase de grupos, uno en dieciseisavos y otro de octavos. En total, ocho encuentros, más que cualquier otra sede de la Copa del Mundo.

Vista del MetLife Stadium,
MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial 2026. Foto: NA

Fue el estadio más caro del mundo

Su construcción había costado unos 1.600 millones de dólares, cifra récord para 2010, año en el que fue inaugurado.

Cambia su fachada dependiendo de la luz

Su fachada está formada por miles de láminas de aluminio que cambian de aspecto dependiendo de la luz. Además, por la noche se ilumina con los colores de los Giants o de los Jets.

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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