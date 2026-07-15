Una fortuna en juego: se subasta la pelota histórica con la que Maradona anotó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en 1986

Maradona y la Mano de Dios ante Peter Shilton en el Mundial 86.

Una de las pelotas más importantes de la historia sale a la venta en una subasta más que relevante para los principales coleccionistas del mundo: se trata del balón utilizado en el partido de cuartos de final del Mundial 1986 entre Argentina e Inglaterra, en el que Diego Armando Maradona entró en el Olimpo del fútbol mundial.

Cuál es la millonaria cifra por la que se subasta la pelota usada en el partido Argentina-Inglaterra de 1986

La casa Heritage Auctions, encargada de la subasta, anunció que el precio inicial de la pelota rondará los USD 2,5 millones, una cifra que refleja la magnitud histórica del objeto.

Maradona marcó dos goles icónicos ante Inglaterra Foto: Archivo

Para tener una referencia, en otro año mundialista como fue el 2022, la camiseta que Diego utilizó en ese mismo partido se vendió por USD 9,2 millones, estableciendo un precedente sobre el valor que pueden alcanzar estos recuerdos.

Sin embargo, según los especialistas, el esférico podría superar todo récord y no se ve el techo por el que se podría vender.

Mike Provenzale, especialista en subastas de Heritage, describió el balón como “una pieza única en su especie” y afirmó en diálogo con Reuters: “Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe”.

Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986 Foto: Wikipedia

La historia de los dos goles más icónicos del fútbol mundial: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”

Con este balón, Maradona estampó la famosa “Mano de Dios” en el primer gol y después marcó el “mejor gol de la historia de los mundiales” cuando gambeteó a cinco futbolistas ingleses y estableció el 2 a 1 final de aquel partido.

El gol de Maradona, con la Selección argentina, fue el 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca por los cuartos de final del Mundial de México, en el que el equipo conducido por Carlos Bilardo lograría el título.

Maradona festeja el gol a Inglaterra, México 86.

Qué otros objetos históricos de Diego Armando Maradona ya rompieron récords en subastas

La subasta de la pelota se une a la camiseta que usó Maradona en ese mismo encuentro, la azul con los números hechos de lentejuelas, la cual fue vendida por 9,3 millones de dólares en mayo del 2022.

Además, durante el año 2025, también se subastaron más de veinte piezas únicas, entre las que destacan camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli y Barcelona, además de objetos icónicos como los aros que usó en su partido de despedida y una placa conmemorativa del campeonato de 1981 obtenido con el Xeneize.